自由廣場》林全若真這麼搞 非換不可

蒙藏會併入陸委會，向「一中」傾斜

◎ 陳安

媒體報導，蒙藏會去留存廢，林全內閣已有腹案，傾向併入陸委會；在台藏人則期期以為不可，吾人也籲請蔡總統督促林揆三思。

蒙藏會是蔣氏政權虛幻中國意識的胼胝機關，長期虛耗民脂民膏，國人皆曰可廢，但因國民黨長期把持國會，苟存至今。現在民意給了民進黨多數執政，轉型正義終於露出一線曙光。民進黨長期告訴選民，這兩個花瓶該廢，不料用了一個林全，居然想來個貍貓換太子，偷偷摸摸想借屍還魂，搞威權復辟。

西藏姑且存而不論，為什麼已經獨立幾十年的蒙古，還要納入陸委會？林全如果執意蠻幹，必須給國人一個合理的說法，否則不僅拚經濟能力遭質疑，連政治常識（遑論智慧）都大有問題。

林全組閣時，因為用人多屬老官僚，開創性難以有所期待，「老藍男」的譏諷並非完全無據。面對中國的蠻橫打壓，林全的抗壓性著實令人擔憂，如果只是因為陸客不來或少來，想藉此向中國示好，恐怕是搞錯了方向，只會招來中國得寸進尺，食髓知味。

台灣自然觀光資源並不豐沛，吸引陸客的毋寧是民主自由的生活方式，如果連這個基本價值都不能堅守，還能拿什麼抗拒併吞？

林全執兵符已經四個月，對他拿手的財金專業，迄今看不到什麼亮點，至於租稅改革，連個影子都沒有，更何況在兆豐金控弊案中，更處處表現出保守、護短與鄉愿，獨派大老對他的批評，或許過於求全責備，但不是無的放矢，小英總統千萬不要輕忽了這些聲音。

三年之病，求七年之艾，對於經濟體質的改造，我們不會苛求他扭轉奇蹟，但是對於政府體制的改革和主權地位的堅持，是一種價值的抉擇，必須劍及履及，不能偷斤減兩又打折。林全如果真把蒙藏會併入陸委會，可以視同向「一個中國」傾斜的兆頭，蔡總統就應該立刻撤換掉他。

（作者為資深媒體人，新北市民）