自由廣場》林全應派員「政經」釋疑兆豐案

◎ 李席舟

《政經看民視》自從八月廿二日開講以來對於兆豐洗錢案每日一爆，向兆豐金控、金管會、中央銀行等提出很多質疑，但政府始終不給予正面的回應。此案發生在馬政府時期，兆豐洗錢案對新政府而言，正是可以表現摘奸發伏、除弊維新的好機會，但新政府所用的這些舊官僚卻故意將之誤導成「只是內部管控失當」、「只是沒有申報」的微過，使這個似足以動搖國本的兆豐洗錢案變成只是蔡友才內線交易案。如今海內外大部分的台灣人只相信「政經」不相信「政院」。更離譜的是，ＮＣＣ竟然還三次警告「政經」節目，不知今夕何夕，彷彿戒嚴重現。

近日行政院正式聘任本人擔任無給職的政務顧問，我馬上提出第一個建言：

「建請行政院派員上《政經看民視》節目，回答數週來媒體對於兆豐洗錢案之疑慮」。我誠摯建議林全院長速採以下兩項措施，諒必能讓民調止跌回升：

一、速上《政經看民視》節目，勇敢面對媒體，針對人民的各項質疑，一次講清楚說明白。「你們的話，是，就說是；不是，就說不是。若再多說，就是出於那惡者。」（馬太福音五章三十七節）

二、兆豐洗錢案已經不是單純的內部控管失調而已，而是面臨一個金融秩序的大崩盤，因此我建議更換相關主事者，包括財政部長、中央銀行總裁、金管會主委等，人才並非難找，我看最近出現在《政經看民視》的特別來賓如前台南市長許添財，前資政吳澧培，還有王華南等等，濟濟人才，皆是上選。期待能藉此處置前朝積弊的同時，進行財政金融的大整頓。

（作者為行政院政務顧問）