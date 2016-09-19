自由廣場》割了中華民國救觀光？ 也好啦！

◎ 林美蓉

八個藍營縣市長放下颱風救災不管，跑去中國與共產黨唱和「九二共識」，跟著國民黨新政綱把「一中各表」給割了！跟中華民國說再見了！

中國共產黨的九二共識是從來沒有「一中各表」的，這不分藍綠大家都知道。以前國民黨還會做做樣子、硬抝「一中各表」騙票；現在在英明洪主席領導之下，都省了，直接承認中國共產黨的「一中」，中華民國從此連表都不用表，也終於完整闡釋洪姥姥所言：「可是我不能說中華民國的存在，因為中華民國的存在跟中華人民共和國的存在，變成兩國論啊！」

嗚呼哀哉！我雖然樂見其成，只是想到八個藍營縣市長演這麼大，中國共產黨也樂見有個下台階，真的不再限縮中國觀光客遊台，免得他們自己的業者哀哀叫，當然也管不了中客「順道經過」綠營執政縣市玩耍一番！這一齣政治野台戲，或許救得了觀光，可是絕對救不了國民黨的票房啊！

（作者為家庭主婦，新北市民）

這八個縣市長 讓中國「人」失望

◎ 邱延譽

如果我遠從所謂「內地」千里搭機來台，只能去「有九二共識的縣市」觀光，看完新北市就蒙眼直奔竹苗，離開南投又直奔花東，我還來不？一路上，難道領隊的一條龍就不會在新竹撞見彰化肉圓，或在花蓮碰上屏東黑珍珠的商家？難道我們能忍住不下車看看台北市聞名遠近的故宮、高雄市鐘鼓悠揚的佛光山？

他鄉尋奇或舊地憶往，用自己的錢去自己想去的地方徜徉，那也是十三億人的天賦人權。只有共產黨能想出甚麼被旅遊、控制旅遊。筆者一位國民黨長輩，曾被共產黨邀訪大陸，到了北京就住「釣魚台」，到了上海就住錦江飯店，聽說還有眼線伺候。他一生想去的、「生命最後回顧」的就是謁見北京香山碧雲寺的孫中山衣冠塚、南京的蔣介石總統府及廣東黃花岡公園，全都無法成行，使他悒悶以終！比起「灣生回家」的主人翁，他何其不幸。

「解放台灣」對許多中國「人」來說遠如冬雷，他們有的是第二種情緒—嚮往台灣民主、厭惡台灣親共。如今國民黨已從反共黨綱變成投共黨綱，藍營縣市長又把他們的觀光旅遊當政治籌碼使，他們還來不？（作者曾任國家電台記者，高雄市民）