自由共和國》川島真／ 小池百合子走馬上任

川島真／東京大學教授

當地時間二○一六年八月廿一日，巴西里約熱內盧奧運會閉幕。在閉幕式上，新上任的東京都知事小池百合子穿著和服登場。原本外傳前知事應該參加，然而二○一六年七月卅一日剛剛選舉產生的小池現知事取而代之。

在日本，中央政府採用議員內閣制，而地方政府則是將議會和首長的選舉分開來，首長是由選民直接選舉產生。因此，首長選舉容易受到大眾迎合主義的影響，也容易反映社會的各種動向。還有，雖然直接選舉產生的知事有必要和議會對峙，但因為是直接選舉產生的，可以說賦予知事的權力相當大。

東京都有一三六○多萬人口，GDP超過九千億美元，人均GDP超過七萬美元。人口是日本的十分之一，GDP卻佔日本的五分之一。這個經濟規模相當於印度尼西亞的國家GDP。東京都的預算規模約為七萬億日圓（七百億美元），和瑞典的預算不相上下。就因如此，東京都的知事被戲說成「東京國的總統」。

日本的都道府縣知事有著巨大的權力也是因為源於直接選舉而產生的結果，但是，其權力也賦予了法律根據。日本的地方自治體法規定知事具有對議會提出議案權。還有，在緊急情況時，可以不通過議會直接實施議案。當然，具有這樣權限的知事，並不是可以為所欲為的。首先，有和東京中央政府之間的關係。很多都道府縣（地方政府）如沒有中央政府的補助金（地方交付稅制度）就無法進行行政運營。在日本，由中央政府統一徵稅，然後進行重新分配，成功地取得了比較均衡的發展。人均收入最多的東京和最少的沖繩之間的補助金不到兩倍以內就可以體現這一點。此外，中央分配給地方補助金是中央對地方彰顯權力的來源。但是，東京的自主財源比例高，沒有必要接受來自中央的補助金。也就是說，都道府縣之中，針對中央政府，東京是站在比較強勢的立場。另外，東京都知事不從屬於中央政府的內閣總理大臣，除了有法律規定，地方知事要聽中央的命令外，沒有必要聽從其命令。在這方面，與中國的中央和地方的關係不同。

但是，東京都知事的權限雖大，也不能無視東京都議會的存在。地方自治體的首長，除了議會決定對地方首長的不信任案之外，沒有解散議會權。東京都議會有一二七議席，自民黨佔六十議席，公明黨佔廿三議席，執政黨佔壓倒多數，可見自民黨的影響力很大。小池新知事雖然是自民黨議員，可是此次在東京都選舉之際，自民黨東京都連（自民黨東京總部）擁立增田寬也為候補。也就是說，小池雖然是自民黨議員，卻無視自民黨官方意向，擅自出馬參選。但在選舉中，小池取得壓倒性勝利後，在自民黨總部，或許也有安倍總理的判斷，對小池不予處分。但是，都議會的自民黨議員基本上都一直在支援增田候補。所以，小池新都知事和議會之間的關係極其微妙。

關於東京都知事選舉，原本在自民黨內部對候補遲遲未能敲定，小池則先下手表明出馬參選。此後，自民黨擁立了增田，當然也要求小池選擇放棄參選，而小池執意不肯。在野黨聯合擁立了鳥越俊太郎作為候補。整個局面就是，自民黨和公明黨聯合執政黨沒能將候補統一，而在野黨擁立了統一候補，起初有看法認為鳥越有利。因為，該選舉是在前任知事舛添要一在利用公費和公務車的方式上受到批判，而引咎辭職。所以，自然要求新一屆知事要有清廉的印象，這樣一來，有報導認為媒體工作人出身、自由派的鳥越候補勝面更大。

但是，鳥越候補在表明出馬沒幾日，評價急劇下滑。也許是因為在媒體等的發言被認為太過於「沒有常識」吧。為什麼在野黨擁立他為候補，到目前也不得而知。

七月卅一日舉行的選舉投票中，投票率達到五十九％，這在日本地方自治體的知事選舉中是居高的投票率。小池獲得二九一萬票，增田獲得一七九萬票，鳥越獲得一三五萬票。鳥越只獲得兩成的票，還不及第二的增田候補。

當選的小池候補，成為首位女性東京都知事。她出生於一九五二年，現年六十四歲。學歷比較獨異，畢業於埃及開羅大學，曾一度被認為是離女性總理最近的人選。具有防衛大臣、環境大臣等內閣成員經驗，任參議院議員一期、眾議院議員八期，政治經驗豐富。但是，曾經和小澤一郎走到一起之後，回到自民黨擔任小泉內閣的閣僚等，當時被看成見風使舵鋌而走險的人。但是，反過來看，也可以說，對時代的潮流敏感，具有決斷的能力。

小池勝利的原因中也有對立候補方面的因素，如自民黨內部擁立候補上的混亂、自民黨總部和自民黨東京都連的協調不力、​​民進黨擁立候補失敗、鳥越的健康方面的問題等。可是，小池本人的政治經驗、決斷能力對選民來說讓人感到安心。還有，投票率高對小池也有利，因為比起依靠組織票的增田、鳥越來講，能吸收浮動票的小池佔據優勢。另一方面，她的政治思想如何呢？石原慎太郎能當選東京都知事也可以看出東京都的選民稍稍具有保守傾向。小池具有曾經參拜過靖國神社的經驗，思想和行動上也屬於保守派。在此次選舉中，也有候補被劃分為「極右」的類別，雖然他們獲得了十萬票左右，但可以看出中間偏右的票都流入小池囊中。

小池走馬上任東京都知事後，首先宣言：築地市場搬遷「延期」。小池的決斷能力和行動能力如何改變東京，備受關注。