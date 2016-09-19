自由共和國》郝明義／ 林全要面對經濟部的問題

郝明義／「開放台電」聯絡、協調人

去年我寫《如果台灣的四周是海洋》，第一章就談「救世主改善不了的行政崩壞」。

行政崩壞的原因很多。其中之一是政務官頻繁更動，造成有心作怪的官僚為所欲為。新長官摸不清狀況，他可以胡弄你；你要管他，還不知道誰的位子坐得久。

最近做「開放台電」的研究計畫，看經濟部的例子很明顯。

六月初，林全院長表示，有鑒於五月卅一日台電就供電吃緊，準備重啟核一廠一號機，造成軒然大波。所以「開放台電」進行後，我們始終想了解：五月卅一日那天到底發生了什麼狀況，讓林院長做這個決定？

兩個月後，我們結案報告出來，發現長期以來台電喊「缺電」的根源在於有十項管理上的問題，我們簡稱為「缺電十匹狼」。至於五月卅一日那天供電緊張，是因為台電安排大量機組去歲修，佔了當天最高供電能力將近十％。

八月底，林院長回應我們三個重點。其中第二點特別強調「要求台電注意歲修時間的安排，因應氣候劇烈變化，不應該將歲修時間排在用電尖峰的月份。」而台電也同意明年提早完成歲修，避開高用電量時間，避免同樣情況再次發生。

然而，一個星期後，經濟部長李世光接受電台訪問的說法，很特別。他先說是因為今年遇到多年來最熱的五月，才導致卅一日當天供電緊張，並說那天有十％的機組進行維修，「十％哪有奇怪？還算少耶，這個一點也不奇怪。」最後，李世光說他當時出國開會，建議林全重啟核一廠一號機的不是他。

李部長講了這形同對林院長打臉的話之後，經濟部很快地又發了個「澄清說明」，雖然遲來地肯定了「開放台電」的發現和林院長的指示，但仍然以五月卅一日當天高溫來強辯。

事實上，多年來，台電早就一再被質疑為什麼大量的歲修不避開五月到九月的熱季，並且去年鄧振中在經濟部長任內就已經同意要考慮要避開這段時間。這個多年來的老問題，哪是什麼今年突然高溫，措手不及？

何況，當天危機之解除，台電董事長朱文成說是因為他推行的「需量競價」搶回來0.4GW，「救了半條命」。而台電當天大修的十％機組是總共3.14GW。只要少排1GW的大修，就可以避免危機的發生，但台電卻不為，所以我說這根本就是「明知故犯」的狼在作怪。

李部長前不知鄧部長已經面對過這個問題，上不知林院長已經發現問題，下不知台電自己也承認要改善問題，自己跳出來講些站不住腳的話，除了他自己認識不清之外，想必有被手下官僚所胡弄的因素。

問題不只如此。

一個月前，李世光說：為了紓解明年高用電量期的供電壓力，經濟部編列九十億預算，向國外租借「緊急發電」機組，預計增加0.4GW到0.6GW裝置容量。

這值得嗎？以今年五月卅一日台電大修機組是3.14GW來看，如果明年真的避開高用電量期歲修，哪需要花九十億元再租0.4GW到0.6GW的機組？何況，台電還有許多其他改善供電能力的地方？

為什麼經濟部不認真督導台電改革，卻要捨本逐末？浪費公帑？

其實，經濟部談到「缺電」就要花九十億去租國外緊急發電設備，和談到「缺電」就想要重啟核一，是同一種原因：逃避自己身為台電主管單位應有的督導責任。

林院長回應說要杜絕台電與核電的不當利益裙帶聯繫，很令人期待。但是真要做到此點，經濟部要先正本清源。否則，難免扶了東牆倒西牆。

林院長支持「開放台電」，由民間協同尋找政府自己看不到的問題根源，值得肯定。但是現在答案都出來了，是他應該改善問題的時候，否則不只是為德不卒的問題。

要打破官僚系統的因循苟且，莫過於治理要賞罰分明。所以林院長至少可以做兩件事。

首先，五月卅一日的供電緊張，既然是原來只需要檢討歲修計畫就可以改善的事，為什麼一路誇大為非啟動核一廠一號機不可的巨大風波？誰該為此事負責？這個責任應該追究。

經濟部說要花九十億來租的那0.4GW到0.6GW機組，如何透過台電管理的改善來達到目的，省下這筆預算？其中應該有個激勵辦法。

林院長需要面對經濟部的問題。這不只和改善缺電的問題有關，也涉及他的內閣是否有基本的治理能力。