鏗鏘集》央視．老兵．「小台獨」

央視姓「黨」，老兵姓「中」，「小台獨」姓「台」，這三個合不在一起的概念，卻湊在一起出現，而且不是圍攻「小台獨」，那就不尋常，在中國那樣奇怪的國家，可能還有其他含意。

八十一歲的高姓老兵，十三歲到台灣，過去二十幾年，熱心地把幾十個老兵的骨灰帶去中國安葬，獲中央電視台青睞。他認同「中國」，合央視口味，與「台獨」並不相容，但他偏有一個十歲的孫子是「小台獨」，讓他內心「苦」。

這種故事情節，在台灣可能不少，但讓老兵在央視對中國人宣傳「小台獨」的故事，是因為央視疏忽，或中南海要對中國人民進行再教育？如果是存心對中國人民再教育，那目的是什麼？

高姓老兵告訴央視，「文化台獨」太厲害，連他孫子都是「小台獨」，他「爭不過，沒辦法」；在濟南旅遊時，記者問他孫子「是不是中國人」，他孫子坦白回答「我爺爺是，我不是，我是台灣人」。

中國網民對這個故事的反應，有人說要「統一」，只能靠武力；但中南海如果能使用武力、要使用武力，根本不必傳播這樣帶人情味的故事去教導人民，這應該不是他們的目的。

這個故事的意義，顯然是要告訴中國觀眾：爺爺自己認同是中國人，並不能保證孫子也認同是中國人；台灣存在天然獨，小台獨是無法否認的事實；老兵所說「二十幾歲小台獨」都支持蔡英文，也接近事實。中國不能無視這些事實。

解讀央視是要藉老兵的故事，替中南海調整對台灣的態度鋪路，可能太過樂觀，但中南海聽慣台商圖謀私利的諂媚假話，能聽聽老兵說「小台獨」的真實故事，總是突破性的好事。（作者王景弘，資深新聞工作者）