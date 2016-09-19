自由談》秦檜也是接受「四個字」....

秦檜是中國歷史上千古大奸臣及賣國賊，當時宋、金兩國對峙，他逼誘宋國皇帝趙構接受那四個字：「屈膝稱臣」。現今，國共兩黨操控的種種施壓動作，無非逼迫蔡英文總統接受這四個字：「九二共識」。

秦檜曾派爪牙王倫當特使到金國求和，王倫回國後奏稱「我一屈膝，則梓宮可還，太后可復，淵聖可歸，中原可得…」，秦檜順勢要宋高宗對金國下的詔旨「屈己受之」，即向金稱臣順服。

秦檜為首的投降派，把投降的好處說得天花亂墜，宋高宗趙構昏庸怕死，相信投降派鬼話連篇，先假意不接受，之後半推半就接受秦檜的稱臣求和，整肅忠臣良將岳飛等。王夫之在《宋論》一書評價趙構「竄身而不知恥，屈膝而無慚」。

趙構接受那四個字「屈膝稱臣」。無獨有偶，馬英九在總統任內採納蘇起製造的這四個字「九二共識」，這四個字與秦檜那四個字，表面上沒任何關係，但解開包裝、分析內涵，核心成分都是屈膝求和。

「九二共識」四字就是「一個中國」，而「一中各表」外包裝，早已被馬英九與習近平聯手撕掉了。說白了，台灣如接受「九二共識」這四字，終極目標就是接受「屈膝稱臣」那四字。

最近，九二共識攻勢凌厲，九二共識中客業者上街頭、九二共識台企聯跑來台灣大罵台灣社會病了、九二共識藍營縣市首長應召去北京聆旨唱和、九二共識媒體稱這四字是通關密語…。

九二共識終極目標既是屈膝稱臣，那麼，應改稱為：屈膝稱臣中客業者、屈膝稱臣台企組織、屈膝稱臣縣市長、屈膝稱臣政黨、屈膝稱臣媒體…，才切合實情吧。

台灣過去出現一個現代趙構及秦檜，已經太糟糕，相信絕對不會有第二個現代趙構，更不容現代秦檜集團張牙舞爪太囂張！（胡文輝）