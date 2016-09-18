自由廣場》作戰救災結合訓練

◎ 張博智

軍隊如何參與救災，既能勝任又能發揮效能，在關鍵時刻動員發揮功能，不遲滯、不拖延，迅速清理「戰場」收拾殘局，旋即歸建，重回崗位，如此及時投入、敏捷行動、完成任務、迅速脫離戰場，才能不失軍人本色。

基於前述，軍隊救災不在講求動員兵力多寡，而要針對災難型態結合單位屬性任務與個人專長派遣，發揮功能性、著重時效性才是重點！據此檢驗，許多救災徒重螞蟻雄兵人海戰術，簡直是浪擲兵力，不但有損功能性，必將影響戰訓本務，形成惡性循環。舉例而言，山區救災以特種部隊，海濱河畔以陸戰隊，車輛疏運以運輸兵，工程搶救以工兵，災後防疫以衛勤及化學兵……。諸如此類，以此類推，總之，動員部隊防救災應視同作戰，派遣兵力應適得其所各盡其責，發揮功能、達成使命。因此，軍隊應依駐地可能發生災變狀況型態任務編組分工，並納入戰備演訓重點課程施訓，以備不時之需。

軍隊應視救災如作戰，義無反顧、責無旁貸，但軍隊出動應如雄獅而非猶似螞蟻，要有大功能而非小作用。唯其慎重，才不至於浪費兵力，影響正常戰備演訓。軍人的使命是執干戈以衛社稷，救災則屬第二專長；但是，好的軍隊應該將第一、二專長緊密結合、交織訓練，不管是作戰或救災，必要時出動，都能圓滿達成使命！

（作者為備役上校）