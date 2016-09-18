自由廣場》善意換惡意 委曲無法求全

◎ 蔡美珠

看了社論〈蔡英文應該說「不」了〉，內心感到無比的沉重。蔡英文六月一日參加母校中山女高的畢業典禮致詞時說，勇敢分成兩種，一種是有智慧、一種是莽夫，相信以中山女高的教育和活力，學妹們都是有智慧、勇敢的人。同時，她也於勉勵學妹們時補充說明，勇敢之外還要溫柔、有企圖心，這些特質可以讓人不斷前進、面對所有困難。蔡英文並以自身為例強調，「溫柔不是軟弱，溫柔可以同時很堅強。」

綜合蔡英文以上的談話，她應該是一個勇敢、有智慧、溫柔又有企圖心的總統。不知為何在兩岸政策的處理，要一再否定之前自己講過的話，例如二○○八年，當時的馬英九政府以「時機不宜」理由，拒絕西藏精神領袖達賴喇嘛訪台，當時剛接下民進黨主席的蔡英文說，台灣隨時歡迎達賴來訪。不過，最近被問到是否歡迎達賴訪台，總統府及民進黨卻轉為低調。六年前蔡英文曾表示，九○年代執政的李登輝總統、當時處理這件事的辜振甫先生，都說沒有九二共識存在，要她或民進黨去承認一個不存在的東西，這是很困難的！三年前，蔡英文也在參加民間團體募款餐會時表示，台灣加入聯合國這件事，一直都是要達成的願望，民進黨在執政時有具體行動及計畫在實施，雖然這條路走得非常艱辛，但是在大家有錢出錢、有力出力下，一直往這條路在前進。現在對於入聯卻也轉趨低調。

如果對方感受到善意也就算了，然而直到現在，對方還是沒有九二共識一切免談的態度。既然委曲無法求全，新政府該走出自己的路了。

（作者為退休教師）