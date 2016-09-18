自由廣場》台灣媒體冰河期

◎ 楊宏基

台灣媒體已經進入冰河期了。打開電視，戲劇節目不是陸劇就是韓劇，加上日本動畫、美國影集，佔據絕大多數的頻道和時間；而且一再地重播、重播、再重播。至於綜藝節目，去年有藝人吳宗憲「侮辱我可以，但是侮辱整個綜藝圈就是不行」重砲轟擊金鐘評審事件，起因緣由大家記憶猶新。說到金鐘獎，入圍名單在幾週前公布，洋洋灑灑的戲劇、綜藝作品，顯見具有一定水準的節目還是有的，那為什麼台灣媒體會進入所謂的冰河期？

如果要獵巫式地找人頂罪，或許商業電視台經營者造成分時、分眾的科技產品都可以說是頭號戰犯。但筆者認為，無作為或反應遲鈍的官僚體系才是始作俑者。比方說，當初同意「冠名播出」是希望「節目可以爭取外部贊助，提升品質及內容」；而今卻是冠名在外來的戲劇或綜藝節目，是官員不看電視不知道？還是法規有漏洞？買個數位電視盒，節目是多元了，但內容全是大陸用語和翻譯；沒辦法管，那不能扶植本土的嗎？

電視是一個國家通俗文化的象徵，傳遞特有的價值。台灣媒體進入冰河期，首當其衝的是媒體工作人員，在成本考量壓力下，裁員、低薪成了常態。嚴重的是，當無作為或不作為的官僚體系或政治結構，還在爭誰是董事、董事長時，螢幕上只剩外來的、重播的節目，那叫「文化亡國」。

（作者為台北市民，原任職傳播業）