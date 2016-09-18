自由廣場》九二共識縣市不怕強颱？

◎ 劉哲瑋

馬勒卡颱風侵襲台灣，但多位縣市首長都不在台灣，且多數都是中國國民黨籍。到底什麼事緊急到父母官無法坐鎮災害應變中心？在颱風天遠赴中國，到底要做些什麼？或許可以從十三日南投縣長林明溱對外表示「將爭取中方開放中客來台，到『有九二共識』的縣市觀光」這句話得知一二。

在颱風天組團遠赴中國的縣市共有八個（新北市、新竹縣、苗栗縣、南投縣、花蓮縣、台東縣、金門縣、連江縣），由正、副首長組成所謂的「九二共識縣市」到中國爭取中國客來台。這幾位正、副首長將與國台辦主任張志軍座談，將由中國全國政協主席俞正聲接見。

中國國民黨只要失去執政權，就好像脫離台灣一樣，擅自和共產黨搞自己的國共共識。早在二○○五年，連戰就跑到中國與胡錦濤會面，達成所謂「五點共識」。中國國民黨人有樣學樣，二○○八年的吳（伯雄）胡（錦濤）會、二○一三年的吳（伯雄）習（近平）會、二○一五年的朱（立倫）習（近平）會，最後，身為總統無法赴中的馬英九，也在卸任前到新加坡來場馬習會。如今，連縣市首長都在颱風天不顧人民跑去談共識，這個黨真的有把台灣人民放在心中嗎？

失去政權就按捺不住，各自脫隊跑到中國去，更凸顯所謂的共識，充其量只不過是國共共識，跟「九二共識縣市」的縣民市民無關，更跟台灣人民無關。

（作者為台灣大學政治所研究生）