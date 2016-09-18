自由廣場》颱風假有人歡樂有人愁

◎ 蔣日盈

莫蘭蒂過後，昨天到鄉下一趟，但見滿目瘡痍，香蕉腰斬、果樹斷枝滿地，農民該是欲哭無淚吧！這讓我聯想起，數年前到一個公家單位洽公時看到的場景。

那時我在櫃檯前等待，電視正好播報颱風接近的消息，這時櫃檯後小房間跑出一個人，問颱風會不會進來？問完又跑進去，這樣約有三、四次，聲音充滿期待，其他人回答的口氣也一樣。當時心中略感奇怪，颱風來不是會造成損失甚至傷亡嗎？為什麼公務人員會期待颱風來？原來問題出在「天然災害發生事業單位勞工出勤管理及工資給付要點」，颱風假照休，薪水照領。

幾年來遇到颱風，除了少數值勤人員，公教人員颱風假不上班又照領薪水，當然期待颱風來。對照私人公司，颱風來擔心出不了貨，會忙著聯絡相關人員，安排加班及調度出貨事宜。再對照一些小販、商店，擔心颱風天沒辦法做生意，費用照樣要付。農民最慘，忙著架支架，冒雨搶收，甚至把命也丟了。似乎除了公教人員，各行各業都不希望颱風來。

當然這不單純是公教人員的錯，不上班又有薪水領，我也會期待啊！是天然災害工資給付要點有問題。當颱風造成各種行業損失時，對不會有損失的公教人員照顧，形同變相補貼，與受災者形成強烈對比。所以，颱風既然是災害，颱風假沒上班就不該支薪，改以對弱勢救濟方式。譬如日薪一千元以下者，發五百元補貼生活費，如此更符合照顧弱勢的精神，省下的錢也可用在刀口上，如慰勞風雨中執勤人員，增加農損補助等。更重要的是，加強公教人員與一般人民的同理心，共同面對災害。

（作者為台語教師）