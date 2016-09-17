自由廣場》台灣太多神經病

◎ 李毅清

新政府不講九二共識，台灣人不認同一個中國，使得台企聯總會長王屏生指稱「台灣的社會真的是有病！」另前故宮院長馮明珠受聘北京故宮，因觀感不佳引發輿論撻伐，也因而感嘆「台灣社會不可理喻」。

其實台灣社會沒有病，台灣社會也沒有不可理喻；有病的是心無祖國的商人，不可理喻的是心向中國的退休高官，有病又不可理喻的是專制蠻橫的中國。九二共識是糖衣毒藥、一個中國是請君入甕，兩者是國共的共同目標，卻不被台灣人所接受，所以國民黨崩盤。而今台商被迫當中國以商逼政的傳聲筒、退休高官前進中國貢獻經驗時，請不要忘了台灣是民主法治社會，一切以民意為依歸，台灣前途不要被中國宰制，台灣人要當家做主，中國無權置喙。做為台商或有其不得不的無奈，然在「配合演出」的同時，請不要傷害台灣主權、尊嚴及永續生存的活路，否則說心繫台灣、熱愛台灣沒有人會相信。

台灣社會因為充滿自由民主的細胞，所以體質健康得很，可以上街遊行、可以批評政府、可以暢所欲言、可以隨己意出國旅遊……，請問在中國可以如此隨興嗎？極權統治的中國社會限縮自由傷害民主，文攻武嚇脅迫台灣。兩相比較，是誰有病？不言而喻。

（作者為退休教師）