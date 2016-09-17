自由廣場》颱風假多多益善？

◎ 林柏寬

賴清德宣布半天上班課的決策，民眾褒貶不一。筆者身為台南市民，深覺賴市長無須感到委屈，堅持理念價值，不隨波逐流，不正是賴市長一路走來始終如一的金字招牌嗎？李全教議員當選無效案定讞，不也是賴市長堅持守護民主的價值展現嗎？

星期三颱風來襲的當天早上，筆者騎機車上班十幾分鐘的車程裡，沿途沒有下雨，風勢僅較平常稍微強一點。辦公室裡的老師們也覺得賴市長的決策非常精準，課堂裡的學生們亦能明瞭現在平安的我們，相較那些飽受颱風重創的受災戶幸福許多，上課甘之如飴！

電視媒體訪問的民眾中，有人認為上課半天很擾民，接送不便；也有勞工指控他們因此被雇主要求上班整天，下班時正是颱風肆虐最危險的時候，藉此質疑賴市長半天上班課的決策。

筆者狐疑，週休二日實施前的台灣校園，星期六不也是要上課半天嗎？那時候的你我有覺得擾民不便嗎？同樣地，雇主未依市府決策恣意調整勞工上班時數，問題根源在違法亂紀的雇主，怎能張冠李戴給依法行政的賴市長呢？

颱風假不是小確幸，颱風假的初衷是讓所有民眾提高居安思危的觀念，守護自己的家園！此外，很多人只見其一、不見其二，成功大學自行宣布放假一天，同時間也宣布本學期延後一天結業。

只要遇到颱風來襲一律放假，爾後再補上班課一天，上班族與中小學生們願意嗎？如果願意，認真負責的縣市首長們就不用如此煎熬在法令規定的放假標準與社會大眾期盼放假的心態中，而招惹一身腥。

（作者為國中教師）