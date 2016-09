自由廣場》歐洲與南亞不偏廢

◎ 陳信文

政府的南向政策沸沸揚揚,吸引了各方許許多多的努力。東協與印度的人才庫及其發展性當然是有目共睹,但是對於世界上第一大經濟實體的歐盟,台灣也必須寄予同等的重視。世界是平的,人才與技術在全球移動。唯有擁有多元人才與迅速回應變化,才能掌握先機,爭取到更好的未來。歐盟包括了德國、法國等工業大國,在制度與人才培育上各具特色。尤其是歐盟中許多先進國家的國土與人口數與台灣相當,應是台灣更好的學習典範。所以在颱風來襲的中秋佳節,除了教育部陳次長遠渡而來,與奧地利政府簽訂合約,推動大學合作之外;來自台灣廿多所大學的代表,也正在英國利物浦參加歐洲教育者年會。

歐洲教育者年會是歐洲規模最大的高等教育會議,吸引了全世界的大學與專家與會。年會中除了許多內容豐富的演講外,另一項非常重要活動是大學的展覽。全世界各大學利用此機會彼此認識、結盟,包括加州柏克萊大學等美國名校亦皆共襄盛舉,探討在正規與非正規教育上的合作與互動。台灣參加的學校包括了清華、政大、台大、中醫大、淡江等多所大學。由高等教育國合基金會作為統合的平台,以「來台就讀(Study in Taiwan)」作為宣傳的口號,集合在一起成為一個大櫃台。在大櫃台中,各大學則擁有一個較小的櫃台。今年類似安排的國家不少,包括了今年首見的Study in Russia與Study in China等。

大學間的合作與互動,除了吸引學生前來就讀,也包括了學生交換、雙聯學位、教師交換、研究合作推動等,這些活動主要皆與人才培育直接相關,其目的當然是培育具未來競爭力的人才。人才是國家發展的根本,也是國家未來的保障。尤其台灣的天然資源少,人才的培育更是重要。重視國際人才,重視台灣下一代的國際視野培養,才能提供未來台灣人才在世界競爭與發展的基礎。歐洲與南亞的人才來源不同,所提供台灣的助益也是不同。在此時此刻,除了重視南向,也應重視歐盟,以提供下一代各種面向的培養。台灣的頂尖大學,紛紛「前進歐洲」,也充分展現了各大學對歐盟人才培育此面向的重視。

(作者為國立清華大學特聘教授兼副校長)