自由廣場》菁英私校生就是吃香

◎ 陳國祚

清大（招聯會主席）只會用那一．五％的低收入戶的數據（例如清大的旭日計畫），卻不看社會中後七十五％的普普眾生是什麼樣的遭遇！

在台灣，七十五％的學生讀公立高中職，廿五％的學生讀私立高中職。

從招聯會一○四年十二月三日公佈的資料顯示，以一○三學年度為例，透過繁星及申請進入大學的，佔私立高中職畢業生的六十五％，佔公立高中職畢業的只有四十七％；透過指考進入大學的，佔私立卅五％，公立高達五十三％。可見，佔總人數七十五％的公立生主要是靠考試管道入學。所以，繁星及申請，對私立高中的學生有利，對七十五％讀公立高中職的學生不利！

又有人說，那些私立的學生會不會是後段會考5C的私校生。參考招聯會公佈的數據，學測四十八級分以下的學生，即包含所謂的5C私校生，最主要的入學管道為指考，所以，繁星及申請並沒有讓後段生受惠。後段生沒有受惠，那受惠的私校生，當然就是菁英私校生；所以，繁星及申請讓有錢人讀的前段私校生惠上加惠，更加深階級的固化。

近年來，繁星及申請名額比率不斷調高（清大將高達八十％），指考名額不斷縮減，於是，大大限縮了公立高中畢業生的出路。影響所及，七十五％的普普大眾將更加弱勢。

（作者從事電子業）