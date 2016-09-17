自由廣場》民進黨不要學壞了

◎ 陳啟濃

早期許多支持綠營的民眾，傾向對本土政黨情義相挺。因為在媒體壟斷、黨產的投注下，對本土政黨的發展非常不利。台灣人一直以來，內心深處都存在同情弱勢的心理。證諸歷史上數次的民變，都是看不慣官府的橫征暴斂，不顧人民死活。所以執政黨的心態與做法，比起在野黨，都要更加審慎、謙卑。

據聞有新聞台，利用政論節目，公然替政黨的黨團幹事長、書記長護航，這是非常不可取。政論節目要根據政策，據實討論，哪怕是針對個人的褒貶，也要公正客觀，不能淪為少數人選舉的特權舞台。這有違民眾希望媒體獨立的期待，並且將觀眾都當成政治工具，招搖撞騙，有失民主政黨的風骨。

天下雜誌的民調，雖然不能代表大多數選民的意見，但也是有其參考意義。我看到基隆市長的回應最真誠，他要改進再努力，這就對了，這才是政治家的風度。不必像幾位敬陪末座的縣市長，只是挑戰民調的價值性與代表性，不願謙卑真誠面對結果。

民意如流水，政黨如不知堅守價值，不懂謙卑與真誠，掌握了權力，就想玩弄媒體，施政表現不佳，不知檢討改進，推諉搪塞。選民希望的是耳目一新的執政黨，不希望走了強盜，卻來了土匪。

（作者為水里國中校長）