自由談》喝了罰酒，還是要走人！

負嵎頑抗，常常被用來形容反動派的垂死掙扎。政權輪替後，屬於舊政權的政治任命人事，都應全面撤換，即使有所謂任期制，也低於政黨政治的精神，識相的就自動請辭，不識相的就負嵎頑抗，敬酒不吃，等著吃罰酒。悲哀的是，罰酒一吃，最後還是得走人。

人的一生跟歷史一樣，切成片斷，往往精彩無比，拉長時間，就變成一齣荒謬劇。很多在蔣經國時代充滿理想的青年，以一支健筆對抗威權，發揮革新保台的理念，然而威權崩塌，幾番政黨輪替之後，當年那些改革派安在哉？有些以專業、才能之名獲得任命，保住清名；但更多人向權勢靠攏，委身在「國家機構」、「任期制」的庇護所，晚景充滿爭議。

誠然，威權體制解體後，很多黨國不分的機構必須往國家化轉型，扮演超然中立的角色，不受政黨輪替的影響；但是，成為專業獨立單位的前提，就是負責人必須由專才出任，而非政治任命。超越黨派的專業人士擔任負責人，任期制的保障才行得通。然而，在政黨輪替之下，國家通訊社董事長的人事，到底是專業取向，抑或政治酬庸？當事人心知肚明，何苦等人揭穿？

既是政治性任命色彩濃厚，隨政黨輪替而更迭人事，乃屬天經地義，當事人何必故作悲憤狀，把個人權位保衛戰當成公義之爭？更何況以「領導人」自居，妄圖抬高身價與國家元首形成對等地位，只見狂妄而已，專業與倫理何在？試問，今日若還是馬英九在位，這位先生會以國家通訊社「領導人」的頭銜寫信給馬領導人嗎？

酒店關門要走人，酒店換老闆也要走人；民主政治就是這樣。繼續頑抗，只剩罰酒可吃，自取其辱吧了。（蘇多）