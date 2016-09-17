社論》蔡英文應該說「不」了

不受雙重國籍事件影響，蓮舫順利當選日本最大在野黨民進黨黨魁，這位「台灣的女兒」走上政治更高峰。雙重國籍事件正好凸顯，日本行政規定台籍人士放棄國籍，必須向中華民國當局辦理，沒有一個中國問題。換言之，日本至少在實務上承認中華人民共和國管不到台灣。一個中國，一個台灣，前者的合法政府是中華人民共和國，後者還不是國家，而中華民國當局已經失去中國代表權。美國的對台政策也類似，只是「美國在台協會」比日本的「交流協會」更正式一些。

美日都知道中國管不到台灣，偏偏中國認為自己管得到；馬政府八年管習慣了，蔡政府它也想繼續管。如果台灣不斷政黨輪替，中國也建立起都管得到的慣例，那麼台灣的主權逐漸中國化，殆可斷言。馬政府八年，門打開，讓它管；現在，完全在野的國民黨還想讓它管，且大玩特玩「有九二共識的縣市」的一國兩區遊戲，歡迎北京來統戰。此所以，完全執政的新政府挺住腰桿，不要維持讓它管的舊狀，萬分緊要。不過，中華台北不入聯，文化教育不本土，新政府似乎又跟六八九萬選民的期待有距離。

新政府的維持現狀，從就職演說以來，似乎給北京管得上的判讀。日前，國台辦又借題發揮，一路針對觀光業者遊行、申請加入聯合國、邀請達賴喇嘛等問題發表「管」見。萬變不離其宗，就是要新政府承認九二共識，反對台獨，拒絕達賴，甚至恫嚇「意欲與藏獨勢力一起，勢必嚴重影響兩岸關係」。值得注意的是，對於邀請達賴喇嘛訪問台灣，對岸在警告警告再警告之際，執政的府院黨卻宛如沉默艦隊，審慎審慎再審慎。在野時批評馬政府拒絕達賴喇嘛，執政後變成罵人罵自己，社會觀感恐怕不好吧。席次過半的民進黨立委，如果也變成沉默艦隊，更令人失望。

必須注意，從華航空服員罷工到觀光業者上街，新政府幾乎沒說過「不」，也對北京發出了可以持續施壓的訊息。會吵的有糖吃，從抗爭之後有糖吃，演變成上街前就給糖吃，新政府愈來愈讓人看破手腳。九三抗議年金改革，事前行政院宣布退休軍公教年終慰問金照發；九一二觀光業者上街，事前行政院宣布三百億紓困貸款。如此這般，糖分愈來愈重，不知伊於胡底。或許因此，北京也看破蔡英文總統的抗壓力，非得要她吞下九二共識同屬一中不可；觀光業者「要九二不要久餓」，台商代表「九二共識為什麼不能說，台灣社會真的有病」，不也都是北京的內應突襲？

日前，蔡英文首度視察金門，特別凸顯自己在陸委會主委任內推小三通，希望兩岸前瞻未來發展，展現善意互動。陸委會副主委林正義則在美國指出，我方已經表達最大善意，希望對岸能夠用心體會、務實理解。他所指的善意甚至包括，過去民進黨在扁政府使用中國，現在稱中國大陸；過去稱中方，現在稱陸方。然而，就職演說以來迎合北京的成效如何？ＡＰＥＣ特使人選不是傳聞遭北京杯葛？月底的國際民航組織（ＩＣＡＯ）不是迄未邀請台灣？可以想像，面對一枝接一枝的橄欖枝，北京看到的絕不是善意，而是蔡英文的軟弱！

於是，今年大選揭曉以來，不論蔡英文說甚麼做甚麼，回應都是聽其言觀其行持續施壓，只要不接受九二共識同屬一中，答案就是「不」。這說明了，蔡英文的維持現狀既已穩住美日等盟友，便應該伺機審慎出手戰略突圍，不能整天盯著「尚未完成的答案卷」。北京的「善意」回應，會在甚麼時間點？大膽假設一下，應該是蔡英文擺脫外交海陸的藍色思維，以台灣的民意為後盾向北京說「不」的時候！對「陸方」唯唯諾諾，換來的總是居高臨下的「不」；一旦對北京說「不」，它才會體認台灣有所為有所不為，也才可能會開始「溝通」。一味低姿態，選民開始不耐，北京卻不理妳，豈謂明智？