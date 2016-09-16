自由廣場》很好奇林全怎麼看樂陞

◎ 張昭仁

樂陞，一家從財務金融與軟體技術看，怎麼都不對的公司。

（一）公開收購，隨便一家號稱日商，資本額只有五千萬的公司可以公開叫價預計在未來四個月用五十億資金，二十二％溢價收購，最後只是一紙聲明，這不是光天化日金融欺詐，什麼是金融欺詐？金管會可以同意這種無厘頭的叫價，司法機關可以視而不見？

（二）併購，樂陞是遊戲軟體公司，併購一之鄉食品，理由是要發展電子商務，電子商務與遊戲軟體是兩個完全不同的領域，軟體技術完全不同，何況食品這種有時效性的產品，透過電子商務交易也不合理。這個不合理的併購讓我好奇，是不是想掩飾什麼？報導樂陞曾經以近五十億台幣，收購二家中國公司，是否該查一下這二家公司的背景，市值多少？這是真買賣，還是錢進中國，有其他目的？

（三）獨立董事，樂陞是遊戲軟體公司或是兩岸政治買辦公司？三個獨董，尹啟銘、陳文茜、李永萍，他們專長是遊戲軟體、財務金融或中國買辦？一個正派經營者會找三個特殊專長同質性這麼高的獨董嗎？

發生這麼多不合常規的事情，根據公司法，獨董與經營者都必須被究責的，而不是放任他們一走了之。請問林全院長，這種金融事件，金管會不用究責，台灣的金融市場，誰還敢投資？

（作者為加州會計師，網路科技公司CEO）