自由廣場》新政府一盤散沙

◎ 陳茂雄

執政不到百日，綠營人士就逐漸對新政府反彈，因為新政府並不採納綠營的意見。只是綠營人人一把號，各吹各的調，新政府就算要聽綠營的意見，也不知道要聽誰的。

執政是要靠執政團隊，只是新政府的執政團隊並沒有亮麗的成績，因為個人有自己的盤算，處事雜亂無章，不像一個團隊。所以會如此，是民進黨茁壯後迅速轉型，到蔡英文時代完全轉型，目前的民進黨除了在國家定位方面與中國國民黨有所差別外，其他方面同質性相當高，它已經不是二十年前的民進黨。

二十年前的民進黨是小黨，缺乏政治資源，願意幫民進黨的人很少，因為無利可圖，所以當時的民進黨對願意幫忙的人相當禮遇。民進黨逐漸茁壯之後，想擠入民進黨團隊的人越來越多，到蔡英文年代，要有人際關係才進得了民進黨團隊。以前是政治人物積極找人來幫民進黨的忙，現在是一大群人透過關係擠進民進黨團隊。目前民進黨團隊與以前的團隊在素質上當然有很大的差異。

依據中國歷史，有才能的人往往不太願意主動求職，就算要進入政治團隊發揮長才，也會刻意製造機會讓人三顧茅廬，唯有韓信例外，他是不可多得的將才，只是不受賞識，他乃毛遂自薦，可是到處碰壁，最後因蕭何推薦才有機會展現長才。其他會鑽營的人，往往懂得建立人際關係，卻無治國之才，更多趙高之徒，精於鬥爭，毫無治國的能力。

中國國民黨也是依人際關係形成團隊，可是該黨是延續獨裁政權，獨裁政權的特色就是有很強的團隊，政治民主化之後該黨還保有這種精神，所以在二○○○年以前該黨有不錯的執政績效。目前的新政府成員靠關係進入團隊，卻是一盤散沙，團隊成員只考慮個人，以鋸箭式的方法處理自己的業務，缺乏團隊精神，當然不可能有亮麗的成績，讓人覺得執政的績效未必比馬英九高明多少。

（作者為中山大學退休教授、台灣安全促進會會長）