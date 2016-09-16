自由廣場》〈李筱峰專欄〉九月「三感」

◎ 李筱峰

問：「全國退休金領得最多的一群人，為何出來抗議，要尊嚴？為何領最少錢的農民、工人（以及不能領的人），不出來抗議？」

答：「農民、工人，錢少沒空閒，要辛苦工作，哪有時間上街頭爭取尊嚴？」

於是，無錢無閒無尊嚴的人，繼續養著一群有錢有閒「爭尊嚴」的人。

不過，這群有錢有閒可以「爭尊嚴」的人說，他們並不反對年金改革，只是千萬不要改到他們頭上，以免影響他們的尊嚴！

九月十二日一群專做中國生意的旅行業、餐館業者因為中國客減少，生意受損，竟然聚眾示威，責罵蔡英文總統沒有接受國共編造的「九二共識」，沒有接受中國北京的「一個中國」，害他們生意受損。

我想起我家隔壁那位被富商包養的春嬌，富商每月不僅提供春嬌優渥的生活，也給春嬌的弟弟許多零用錢。但有一天春嬌醒悟，想自力更生，不願再被包養，富商因此中斷給弟弟的零用錢，於是弟弟火大，對著姊姊春嬌大吼：「都是妳不繼續給人包養，害我沒有收入！」

以上比喻或許不夠貼切，試再另舉一比喻如下：有一家庭受制於一群黑道，黑道以金錢物質拉攏這一家大小，卻要求這家交出地契、房屋所有權狀。但家長不從，結果黑道中止拉攏這家小孩，小孩沒錢拿，向父親吵鬧，責怪父親不答應黑道要求。

颱風來襲！令人憂心。尤其中秋遇颱風，更是掃興。

不過，從另一個角度想，中秋遇颱風也非全無好處，起碼可以減少許多庸俗難耐的街頭烤肉！

無意中聽到「綠色和平」廣播電台的章天軍、阿生的「台灣人俱樂部」節目，有一位聽眾call in進來說：「我們台灣人過中秋節，和中國不一樣，我們要烤肉，這是我們的特色，我們要好好發揮這項特色。」我聽了差點昏倒！

政治上的獨立發展，不必然非在文化風俗上做切割不可。更何況竟然是用這種俗不可耐、污染空氣、危害國人健康的「烤肉」來和中國區隔？

這種由一家醬油公司的促銷廣告，引起台灣人在中秋節的一窩蜂行為，竟然成為一種社會現象！還自詡是台灣特色的民俗？這種特色是「無思想的特色」（thoughtless character），抑或是「無特色的思想」（characterless thought）？顯示許多台灣人獨立思考的薄弱、文化素養的貧瘠！

小時候每逢中秋，家人團聚庭院賞月，啖月餅、吃文旦，溫馨優雅。但近數十年來，每次中秋就逃不掉從大街廊下、小巷角落，串流而來的烤肉碳煙，不僅胸肺難耐，也俗不可耐！再想到，為了這種被廠商炒作出來的一窩蜂盲從的烤肉，不知又要處決多少無辜的豬隻，犧牲牠們無罪的生命！好難過的中秋！

（作者為國立台北教育大學文化研究所教授）