自由廣場》麵包不需要九二共識

◎ 金人彥

麵包師傅吳寶春被媒體問及：為何不進軍中國市場，到對岸拓展麵包事業？他自信回答：「中國不代表全世界！」並指出，希望能靠不斷創新商品形式、提高商品質量，把全世界吸引到台灣。對照某王姓台商批評政府不講「九二共識」、「一個中國」，更直指「台灣社會真的有病」，我們的確該承認：台灣社會裡，的確有一部分人病了，而且病得不輕，這種病的學名，或可稱做是：「泛中國市場與中國資本依賴症候群」。

之所以有越來越多台灣人罹患「泛中國市場與中國資本依賴症」，起因於過去十多年來，舊政府或無力防堵台灣人西進中國以感染病源，或有心促駕更多台灣人西進染病。如朝小野大的扁政府不論高喊「積極開放，有效管理」或「積極管理，有效開放」，皆阻止不了利慾薰心的台灣政、經人士，必欲勇渡中國吸吮錢潮的貪婪；更如完全執政的馬政府，處心積慮配合中國「以商逼政」、以人民幣買下台灣經濟命脈的「促統」羅網，一方面積極接引中國病源東渡台灣、肆虐國境，一方面更近乎無所設限地誘使更多台灣人西進疫區，然後返台回鄉，加重台灣內部的境內感染。

這些患者的視力已被摧毀，是經商的，在他們眼裡，非中國客者不是客、非中國錢者不是錢，甚至巴望著台灣社會滿滿都是中國人、新台幣變成人民幣；是從政的，會把中國對台部署的數千、數萬顆飛彈看成是善意（哪天飛彈真的飛過來，他們或許還會額手稱慶，為天上掉下來的禮物感激涕零），把中國的「反分裂國家法」、「國家安全法」，看成是血濃於水的親緣關懷，更會把限縮陸客來台的習主席看成蔡總統。

他們的智商也早被蠶食殆盡。經商的以為不需創新商品、精進商品質量，也不需改良營運或服務模式，認了「九二共識」、「一個中國」，就能客似雲來財源廣進。無論從商的或從政的，都一致認為：只要中國能讓台灣人賺更多錢，專制取代民主無所謂、有沒有主權無所謂、箝制網路無所謂、新聞造假無所謂、黑心商品無所謂、血腥鎮壓異議份子也無所謂……總而言之，只要中國人願意繼續掏錢，什麼都無所謂。

我們必須正視「泛中國市場與中國資本依賴症」的貽害，既要幫已重症難救的可憐患者施打特效藥，更要防患未然，幫更多尚未染病的台灣人施打疫苗。那份疫苗和特效藥不是別的，正是一份足以阻絕病源入體的正確信念和認知，也就是那句話：「中國不代表全世界！」不是只有中國錢能賺、好賺，不是只有中國市場是市場，更不是只有中國專制的、畸形的政治體制可以服膺、仿效。唯有如此，台灣方能早日戒斷對「大中國」任何方面的盲目崇拜和依賴，真正做到放眼國際、接軌世界，讓台灣在國際社會間真正自我茁壯、自我挺立。（作者為大學講師）