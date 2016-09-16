自由廣場》蔡總統的良心犯

◎ 凃瑞峰

廢核已成全民共識的台灣，蔡丁貴教授卻因為三年前抗議核四不法預算， 在九月二十一日要坐牢三十天。

許多公民團體，包括在美國的北美洲台灣人教授協會在內，都紛紛發聲。這些團體認定蔡教授為政治良心犯，因為蔡教授深信公民不服從理論，過去八、九年來在街頭以非暴力抗爭，站在前鋒為台灣奉獻。他更將是政權轉移後，在蔡總統執政下的第一位良心犯。

蔡教授雖然坦然面對牢災，不願以罰金代替服刑，來彰顯他爭取公民不服從權利的決心，令我們十分敬佩。但是在台灣服刑不是露營。根據陳水扁前總統在獄中被虐待的殘酷事實，我們擔憂已有心臟痼疾的蔡教授將面對立即而且明顯的生命危險。

根據《世界人權宣言》，監獄系統僅是剝奪受刑人的身體自由，但必須要承擔受刑人身心健康的責任。在此我要慎重呼籲台北典獄長：不要讓陳前總統被虐待成廢人的悲劇重演。也希望在台灣關心蔡教授身心安危的人士，組一支醫療照應團隊，每週數次面會蔡教授，以確保他的安全。蔡教授是台灣少有的行動勇者，希望台灣社會不要讓「眾人享受犧牲的成果，卻冷漠地坐視為眾人犧牲的前人被司法迫害」的荒謬事件一再發生！

（作者為美國北卡州立大學教授、瑞典西部大學訪問教授）