自由廣場》吸毒的人說台灣社會病了…

◎ 廖仁慈

二○○四年南亞海嘯前兩天，筆者從菲律賓回台灣，適逢耶誕節前，整個馬尼拉機場爆滿歸國的菲籍外傭與外勞，還開許多個特別入境快速通道，拉布條、英雄式的歡迎他們，估計短短幾天會有六百萬人回來。當時，菲國隨時維持八百萬勞動人口散佈世界各國。電視上有媒體訪問菲國勞動部長，他說：「他們賺錢回來，他們是國家英雄！」當時我想，真悲哀，一個被馬可仕貪汙腐敗搞到國內沒有產業，只剩下（一個長居菲國的日本商人告訴我的）綁架工業與生小孩產業，當時我甚為他們難過。

但是比起這幾年來台灣政府把一些依附、壯大紅色供應鏈，掏空台灣的賣國鷹犬、叫囂要「九二共識」才能生存的台商當英雄，每個年節搞個中國台商聯誼，讓他們回來叫囂、耀武揚威，還讓他們說台灣社會病了！我反而要同情菲律賓，也尊敬他們的英雄。也寄望有一天他們的國家能遠離綁架工業、毒品與官員貪腐。看來他們正往這個方向走了！而台灣政府這十六年來，開放鼓吹西進、聯結中國、弱化台灣、擴大勞資認知與社會環保認知差距—惡化經營環境趕走產業，再加上非法年金制度…啃蝕台灣新生代生產能量、機制，讓台灣實際上往菲律賓化走。

當一個沒有敵我意識的商人，認定「在商言商、商人無祖國、資金無國界」的當下，就知道他已走上和毒販一樣「高風險、高利潤，自負盈虧」的不歸路。不可否認的，有一些台商不認同像王屏生這種人，也低調敬業地在中國努力經營，但他們也知道許多台商不當中國鷹犬，在中國被坑，陸委會和海基會也完全沒有幫上忙，只能摸摸鼻子，走人！要怪只能怪蠢到聽信那些鼓吹西進、吹噓ECFA、親中統媒、或利益在中國的買辦政 客，台商被充當那讓中國「統戰磅秤」斜一邊的沙粒。更何況許多中國台商都境外洗錢，債留台灣、錢留瑞士、開曼、維京群島、巴拿馬，台灣也課不到稅。

台灣政府本就該明示前往敵國投資的風險，政府與個人本就該有斷尾求生的準備，像螃蟹自斷被抓住的一根大螯—台語「放管」，保住命、再生出新的大螯。一旦雙螯都被逮牢，立將被烹而食之。「九二共識」就是中國急著要抓住的第二根大螯，民進黨、蔡政府、官員知道嗎？不要再與這些中國放回來叫囂的台商大拜拜了！ 記住，還在台灣苦心經營各個產業的，才是真正的台商！

（作者為貿易商）