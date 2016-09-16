自由廣場》勞檢紅衛兵？

◎ 翟威甯

國內電子大廠宏碁日前遭受新北市勞檢處以查無員工打卡紀錄而開罰數十萬元，引來施振榮對勞檢的不滿。他指出宏碁的員工雖不打卡，但只要有報加班，公司該給員工的都會給，打卡制度已無法評斷員工的努力程度，這對公司的管理沒有任何的意義。

日前在桃園市議會審查桃園市府決算時表示，發現失業率高於全國的三．七八％，疑似勞動局對於廠商勞動檢查太過積極所致，勞動局去年罰款收入一億四千餘萬元，足足成長二．七倍，過度的勞檢讓廠商投資卻步，使桃園失業率成全國最高。

筆者曾處理一件台北市勞檢處的案件，勞檢人員發現員工打卡紀錄工作超時，但事實上員工僅係在公司處理私人之事，且並未提出加班申請。因為上班有打卡，所以認為下班也應打卡，但並非有超時工作之情形，也經現場訪談主管確認，但勞檢仍然堅持以打卡紀錄顯示超時而予以開罰。

就勞動檢查制度的意義來看，主要是保護勞工的職場安全及權益，但員工是不是需要打卡並非其重點，或許少數公司確實利用打卡紀錄的漏洞來要求員工非法加班而不給加班費，如果勞檢發現打卡紀錄沒有問題，但事實上員工權益已受到侵害，此時打卡紀錄真的這麼重要嗎？

如何管理員工是一個公司的基本責任與義務，勞檢所要在乎的應該是員工的權益是否有受到損害，並非在於干涉公司內部的管理，勞檢的範圍非常的廣，在各縣市的勞檢人力不足之下，應該是要把重點放在職業安全管理及職業災害的預防上，而不是斤斤計較這些細微末節的小事。

傾聽、瞭解與溝通是客訴處理的三原則，如果勞檢人員也能有這些心態，多聽聽業者的心聲，或許反彈沒這麼大，但回到現實面勞檢人員也是公務人員，明哲保身先開罰再說，反正後續還有救濟管道，如果是這樣的心態，不管最後結果如何，那麼可以看到的是造成社會資源的浪費，這應該不是勞檢制度所樂見的。

（作者為風險管理顧問公司執行長）