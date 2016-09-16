自由談》有病商人賴著不走

秋節連假，颱風釀災，軍警、消防、醫療、工程搶修、交通運輸，各行各業堅守崗位，應向他們致敬。像恆基醫院八十三歲前院長陳雲址，頂著強風幫傷患救回一眼；消防救護員和恆基醫護人員聯手，為產婦接生颱風寶寶，都是台灣最美風景。

其實，古代中國也有最美風景。

春秋時代的鄭國商人弦高，得知秦國發兵突襲鄭國，故意中途迎接，獻上牛群，騙稱奉鄭國國君之令犒賞秦軍，秦軍以為事機敗露，只好轉攻別國，史稱弦高為「愛國商人」。

時光跳到二○一六年，某台商會長在中國投資，賺了錢，忘了本，中秋前夕回台灣，叫台灣人要吞下「九二共識」，還罵「台灣社會真的有病」，是謂「有病商人」，與弦高形成強烈對比。

弦高智退強秦，證明「商人『有』祖國」，台商的祖國當然是台灣，不是中國，如果配合中國進逼祖國，這種品格並不高尚。

不高尚的，不只「有病商人」，還有「賴著不走」。

鄭成功曾寫「湯武之征誅，一灑掃也；堯舜之揖讓，一應對進退也。」用於今日，也可以說「政權之交替，一灑掃也；人事之交接，一應對進退也。」

但馬朝親貴應對無方、進退難堪。或縮短期限，圖利自己，以利退休後赴中；或退職退得不甘不願，憤怒哀鳴，宛如遭屠，格調偏低。

政權易主，本應求去。有骨氣的，五二○前後就雲遊四海去了；識趣的，聽到人家咳嗽兩聲，也起身走人；只有少數，把賴著不走當成美德，忘了「上台既然憑關係，下台何必不識趣？」多做幾個月，又有什麼樂趣？

但這不令人意外，今年五二○蔡英文就任總統，馬英九卻不想搬出官邸，還想「再住兩星期」，馬朝親貴賴著不走，只是呼應主子作風而已。

（莊榮宏）