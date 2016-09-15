大破大立 走向體力強國

馬英九前總統任內有個觀念是正確的，他說：「要有體力才有國力，要強國一定要先強身」；甚至宣示要把台灣打造為運動島。為了宣傳這個政策，愛好長跑、游泳的他，經常以國家元首身分參加體育活動，希望達到帶動社會的效果，立意堪稱良善。但是八年下來，台灣的整體運動風氣與國際競技成績，不要說距離先進國家的腳程仍然遙遠，就是與自己做比較，進展也並不符理想，原因究竟是出在哪裡？值得新政府把問題分析清楚，才可能提出解決方案。

舊總統看似有方向，但是總結舊官僚、舊協會四年下來的績效，卻是百病齊發，國人負評如潮。診斷肇因，或可歸納出幾個新政府不宜再複製的治理教訓：首先，發想與作秀都很容易，但施政要有能，在於以正確的方法落實；其次，政策要施行，要建立健全的制度，並交給專業熱忱的人執行；此外，體育要走上產業化，需要從觀念、教育、訓練、獎勵、租稅提出全面的配套，而不單只是最終引進企業經營的形式改變而已。

上週末，針對這次里約奧運的與賽，教育部體育署舉辦了檢討及策進的研討會議，其中有幾個重點，可以看出在歷經連番風雨後，體育主管部門有意力圖變革，包括：提升體育預算比率，明年度是十五％，八年目標倍增；未來成立由第三方組成的「體育仲裁小組」，處理選手與協會之間的紛爭；以及十月份將提出修法草案，就運動單項協會的組織、人員、財務進行更嚴格的規範等等。

新政府已經擺出起手式，新總統也標舉「體力就是國家競爭力」，把體育視為是戰略項目，但是五二○之後，雖然已經提高決策層級，在行政院成立體育運動發展委員會，作為統合與規劃國家體育政策的單位，然不容諱言，下面做事的手腳還是維持著舊官僚、舊協會，這不僅是八月奧運前後各種出包事件傳染性發生的背景，恐怕也將是今後新政策迴避不了的舊包袱，因此遲疑、鄉愿不得。

有關政府與協會的關係，目前主要是透過國民體育法第八條，對民間公益體育團體的成立及考核做規定。今年五月上旬，本法才完成修正，明定各協會的業務需接受政府的定期考核，而考核的項目應包括民眾參與的規劃，可見體育署不是不知道問題所在，如今在這麼短的時間內醞釀再度修法，並且增列相當大幅度的更張，是否官僚的鈍化是積習難改的要素？同時，協會的遊說動員能力莫非已橫跨藍綠國會？則是另一觀察重點。

國家預算用於體育項目的比率，台灣目前僅佔總預算的○．四％，日本則是二％，新政府在新年度先調高十五％，當然是好的態度，不過眾所周知，由於預算有限，多數還是要仰賴民間力量與企業贊助，因此單項協會的發言權在此。最近，田徑協會不通過理事長的請辭案，秘書長淚訴要一起走，體育署長還要趕往慰留，好似體育是什麼原罪，讓犧牲已到最後關頭，這樣的劇情，是台灣發展體育該有的新氣象嗎？

除了面對體制與人的問題，要將體育產業化，一定要腳踏實地從根本開始，全方位的去做，才可能厚植發展能量。最基本的一點是從小學、國中到高中的體育課時數問題。歐美各國原本運動風氣就盛，各級學校每週的體育課節數或是課後運動社團的蓬勃，遠遠超過台灣。就算是在東方競爭激烈、升學壓力較大的鄰近各國比較，台灣對於體育課的重視也低於日本、韓國。以日本為例，中小學的體育課每週是三節，並且明定各類運動的內容，以均衡發展，不似台灣動輒借課，而其課後的體育活動，不可計數。一個國家自幼養成學生運動的習慣，自然普遍性的提升運動的能力與愛好，這正是體育走向產業化，構成良性循環的堅實基礎。

如果以體力來評量國力，台灣不僅是弱國，對照當前體育界的生態，恐怕還是爛國，我們必須走向強國，唯有大破大立才有機會。