自由廣場》別說你懂政黨政治－看看口湖

◎ 林金忠

口湖鄉長補選落幕了，林哲凌總算幫民進黨終止了自中央執政以來接連三場補選敗選的陰霾。事實上，這個位於雲林西部沿海的小鄉鎮，可說是台灣「政黨政治」分際最混淆的地方。

話說帶領雲林縣創造首次政黨輪替的民進黨籍蘇治芬前縣長，卻與曾經是國民黨籍國大代表的蔡永常合作，拿下口湖鄉長寶座，且曾經兩度協助蔡永常的女兒蔡孟真當選縣議員。現任民進黨籍縣議員林哲凌，與同黨籍縣長蘇治芬曾經多次處於緊張關係。現任立法委員的蘇治芬，在這次鄉長補選過程中卻全力為林哲凌站台拉票，最後選舉結果也間接打敗在這次鄉長補選取得第二高票的蔡永常的女兒蔡孟真。

在這次鄉長補選取得第三高票的前農會總幹事呂老乾，表面上自稱是無黨籍，實際上卻是國民黨全力動員支持的候選人。另一位曾經與國民黨關係非常密切的候選人王溪邊，在這次鄉長補選過程中卻找來曾經自我標榜是最具深綠代表性的台聯黨主席劉一德協助站台拉票。以上現象，相信不是台北新聞界所熟悉的「政黨政治」吧！

口湖鄉是台灣最具代表性的「民主聖地」，因為它是台灣民主前輩李萬居先生的故居所在地，然而它卻是台灣所有號稱「民主聖地」的鄉鎮市當中，最後一個讓民進黨取得執政權的地方，這也堪稱是另一種奇特怪異現象。

口湖鄉民不喜歡國民黨是百分之百可以確定的，但是他們還是會將選票投給那些選前自稱是無黨籍、選後確定都會靠向國民黨甚至是直接歸屬國民黨的候選人。這是台灣地方政治的奇特現象！學者、名嘴口沫橫飛地講甚麼「政黨政治」的時候，可別忘了淡水河以南不算少見的「口湖現象」！

（作者為大學兼任講師，雲林縣民）