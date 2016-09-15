自由廣場》「戰略解讀」國軍個人裝備升級

◎ 黃子維

國防部近期推出兩項新政策，一是規劃在三年內全面提升士兵的個人裝備，二是推動「後備軍人志願短期入營服役」計畫。相較於「國機國造」或是「潛艦國造」多著墨在裝備，這兩項政策的重點在於人，或許看似「平凡無奇」，卻是台灣落實「不對稱性作戰」的重要一步。

在過去很長的一段時間，台灣都以「決戰境外」做為防衛想定。然而，由於解放軍在海、空軍的現代化上突飛猛進，不論質與量都逐漸取得優勢，「決戰境外」事實上已成為台灣力不從心的目標。

對中共來說，為避免美軍介入，減少國際壓力，解放軍對台武裝鬥爭強調「首戰即決戰」，希望透過「斬首戰」等方式，迫使台灣在短時間內放棄抵抗。在「外力」抵達前，讓兩岸統一成為難以逆轉的「既成事實」。

綜合上述主、客觀條件，如何延長本島的防禦時效，「以拖待變」，就成為台灣規劃自我防衛計畫時，必須思考的課題。

以二○○三年的伊拉克戰爭為例，美軍雖然在頭一個月內，就在戰場上擊敗伊拉克正規軍，但在進入城鎮後，卻遭遇強大抵抗，迫使美國直到二○一○年才宣布伊拉克戰爭正式結束。簡單來說，如同叢林戰讓美軍在越南吃癟一樣，城鎮戰短兵相接的特性，也讓美軍的優勢科技難以施展，讓戰事的進行「曠日廢時」。

台灣七十％的國土由山脈覆蓋，剩餘的平原地區，則大都由都市填滿，擁有遂行叢林戰與城鎮戰的地理環境，而所需技巧與主體，就是以人為本的「單兵作戰」。

簡單來說，當台灣「單兵作戰」的質與量隨著裝備的更新，以及後備部隊的強化得到提升後，將大大提高中共武力犯台的風險，迫使北京三思而行，達到嚇阻效果。因為即便解放軍能夠摧毀台灣的戰機與軍艦，在登陸本島後，也將在緩慢推進的過程中，付出連美軍都無法避免的慘痛代價。

（作者為美國佛萊契爾外交暨法律學院碩士，新北市民）