自由廣場》報告總統：警察裝備亟待更新

◎ 官政哲

中秋節前夕，蔡英文總統視導陸戰隊及新竹縣陸軍裝甲旅，致詞時要求國防部三年內全面提升國軍的服裝以及個人裝備，並於下年度編列預算執行。其中特戰部隊新式個人裝備，以台灣人的體力負荷且適合台灣氣候環境而設計，以模組化、輕量化、安全性、系統整合開發，力求接近歐美水準，部分性能甚至超越歐美。除可提升單兵的戰場存活率外，更可有效提升國軍形象與榮譽感。

相較之下，二十四小時全年無休，維護治安與民眾生命財產安全的警察，由於預算短絀，無法適時更新汰換與充實所需之各項裝備服裝，令人不勝唏噓。

尤其，與特戰部隊任務相近之警察維安部隊，各式裝備不僅嚴重不足，與先進國家警察特勤隊比較，更顯落伍不堪。例如攸關生命安全之模組化防彈背心、防彈頭盔、面具、護目鏡、急救醫療包、防火阻燃勤務服、槍械（步槍、衝鋒槍、手槍）、無線電等個人裝備，都迫切需要補充、更新。又如救援人質與攻堅所需之防彈救援車、突擊梯車、防彈運輸車等，更均已老舊不堪使用，使得特勤隊員必須冒著生命危險執行高度風險的攻堅任務。

其他如保安與行政警察制服與裝備及執法工具，也亟待與時俱進，展現新時代警察的威儀與莊嚴。

美國政府為保障警察執法安全，特提供或移撥適合警察任務所需之各類軍用裝備或車輛予警方使用，藉以強化警察執行反恐、反制暴力犯罪之任務所需。

蔡英文總統、林全行政院長及內政部葉部長，均曾在諸多場合承諾與保證，願意做為警察執法之強力後盾，保障警察執法安全與尊嚴。特建議考量將警方所迫切需求之各類執法與安全裝備、服裝等一併汰換充實。與國防預算相較，所需經費並不太多，但是若能讓警察未來也都能穿著優質的新式制服，配戴先進裝備而感到安全與莊嚴、展現為民除暴安良的信心，更能讓警察同仁感受政府支持警察維護治安的誠意。

（作者為四十二年資歷警察）