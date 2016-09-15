自由廣場》ＯＥＤ的紅包與閩南語

◎ 曾泰元

《牛津英語詞典》（Oxford English Dictionary, OED）本週發佈了二○一六年第三季的五百個新詞，裡面有些華人的元素，「紅包」的收錄十分醒目。除此之外，東南亞諸語言給英文的影響，也頗值得我們留意。

這些華人色彩鮮明的英文新詞共有十二個，「紅包」以兩種音譯的形式出現，讓人眼睛為之一亮。hongbao來自華語，為其一，ang pow來自閩南語，為其二，指的都是我們傳統意義上的紅包。

事實上，OED原先就已經收錄了三「紅包」的英文，分別是逐字翻譯的red packet（紅色小包）和red envelope（紅色信封），以及意譯的lucky money（幸運之錢）。

一個中文的「紅包」，世界上最大、最權威的英英詞典居然收錄了五個不同的英文翻譯：華語音譯的hongbao，閩南語音譯的ang pow，逐字翻譯的red packet和red envelope，還有意譯的lucky money。中文詞彙進入英文，五種不同的樣貌均獲英文詞典聖經的採認，「紅包」這麼豐富的展現，實屬罕見。

除了hongbao和ang pow之外，OED這一批新詞還有十個帶有華人色彩：Ah Beng（阿明，閩南語發音，指的是星馬地區愛穿名牌、打扮花俏、舉止粗魯、社經地位低的年輕男子），aiyah（哎呀，感嘆詞），aiyoh（哎喲，感嘆詞），char kway teow（炒粿條，閩南語發音，星馬地區的炒粄條），kopitiam（咖啡店，閩南語發音，星馬地區兼賣簡餐的咖啡館），leaf tea（葉茶，即散葉茶，有別於茶粉、茶包或茶磚），chicken rice（雞飯，海南雞飯的簡稱），fish ball（魚丸），Hainanese chicken rice（海南雞飯，流行於星馬地區的雞肉飯），tiger mother（虎媽，以高壓手段養育子女的嚴母）。

值得注意的是，這十二個帶有明顯華人文化色彩的新詞，泰半跟新加坡和馬來西亞有關，閩南語（Hokkien，福建話）的音譯是透過星馬的福建移民，而不是台灣。

牛津的這批新詞還有不少的菲律賓元素，在此從略，然而東南亞給英文的貢獻不可小覷。英語世界益發重視東南亞，從牛津收錄的新詞可以略窺一二。

看看別人，想想自己。我們台灣的新南向政策推行以來，上熱下冷，何時才能夠得到社會各界的共鳴與支持，馬力全開，全面啟動？

（作者現任東吳大學英文系副教授）