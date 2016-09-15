自由廣場》分享雲林的「新南向」經驗

◎ 李進勇

「新南向」是新政府重要政策之一，有鑑於中國市場漸趨飽和及政治影響下，「新南向」對於雲林縣農產業將是另一波新契機。本人於今年八月初率領局處首長、學者及農產業者赴馬來西亞考察，有些心得與國人分享。

就本縣與馬國交流經驗，台灣在農業機械及食品安全方面具有極大優勢。馬國橡膠局就曾指出，該國橡膠作物受限於面積及人力，冀由機械化提高產能，台灣農業也面臨相同問題，為解決困境，雲林縣每年藉由舉辦「全國農業機械暨資材展」，提升農機產業創新研發的能量，贏得馬來西亞對我農業機械技術的讚賞。然而，我國的農機發展也面臨用地、人力及研發成本高等問題，建議中央政府在推動新南向農機輸出政策前，應先強壯本國農機產業體質。

另外，馬來西亞大部分農產品進口自中國，品質及安全都是一大疑慮。本縣推動的農產品安全管理計畫，更能在馬國取得商機。唯在以伊斯蘭教人口居多的東南亞國家，「清真認證」是進入該市場的重要關鍵，目前本縣已有十多家企業取得認證，希望再輔導更多農民團體及農企業通過認證，以期在此波政策中取得先機。惜目前業界缺乏「清真認證」的資訊，為推廣清真產業，本縣也於今年和馬國雪蘭莪州國際清真認證中心簽署合作備忘錄。在此建議中央政府，迅速整合食品安全和清真認證資訊，讓台灣農產業相關各界有明確可循的管道。

「新南向政策」是在為台灣尋求經濟發展新方向，當媒體及部分政治人物不看好的同時，雲林縣已率先走出去並獲得正面回應，且將於九月十九日辦理「新南向的產業契機—雲林農業前進東南亞」論壇，讓各界更了解此政策。個人認為，南向絕不會是「難向」，應該是具體可行的新方向，只要在農機產業、清真認證、農產外銷檢疫和關稅等問題上，中央政府能積極重視，且迅即解決，讓地方政府無後顧之憂，則開拓新南向市場指日可待。

（作者現任雲林縣長）