自由廣場》學泰國拚觀光 不能學一半

◎ 吳海瑞

近日媒體報導，泰國大魄力整頓一條龍和零團費的旅行社，沒收數十億泰銖，查收千輛遊覽車，日前警方更拘留一對母子（這兩人分別擔任兩家旅遊業者的總經理）非法營運、以及高利潤的「零團費」旅遊團。

立委以此質詢林全，他回應：「原則上不會讓它（零團費、一條龍）存在，會用各種方式，讓它不會發生。」也有業者表示，在自律無效之下，希望公權力介入，政府的當務之急是掃除惡質一條龍、殺雞儆猴，重整市場秩序。

這樣理性的對話，讓人鼓舞。但如果不是泰國的鐵腕在先，立委、業者會有此質詢與反應？九一二業者上街之時，設若林全主動說出要讓零團費、一條龍不存在，那我們的業者、在野黨、媒體會有什麼反應？轉移焦點？緩不濟急？林全下台？

以泰國為師既然有共識，那麼還未被台灣主流媒體披露的一項創舉，也可以考慮——在日後的適當時機。那就是從本月二十七日起，泰政府將對包括目前最大客源國——中國，及其他十八個國家和地區遊客的一次性十五天落地簽證費用，由目前的一千泰銖上調至兩千泰銖。泰國旅遊體育部長表示，這影響只是短暫的，中國遊客在九月預計減少二十％。

此舉如果發生在台灣，很可能又是政治解讀，無限上綱。然而，反對黨跳腳、業者再次動念上街之前，不妨先看看泰國一些業者的反應。

「這筆額外費用對中國遊客不算多。如果他們連這筆錢都負擔不起，他們在泰國旅遊期間還會有足夠的錢消費嗎？」「簽證費上調甚至可能是一件好事，因為這將有助於緩解遊客劇增所帶來的擁擠。」

至於國家的觀光政策，更是明顯，因為泰國給西方遊客是免費入境的；在吸引更多高消費旅客的同時，對於成長動力來源的中國客，期待是漸進的，提升品質的，以期永續經營（去年到泰國的海外遊客近三千萬人，相較來台的旅客一千萬零頭，是旅遊大國）。

泰國能，台灣能不能？這考驗政府、業者和國人的智慧、眼光與成熟度。

（作者為專業經理人）

社造創點

◎ 林文彬

其實，台灣的觀光潛力雄厚，尤其近期各社區帶動的總體營造工程，更見人文景觀的曙光。像高雄市就結合業者納入秘境般的社區之旅；雲林縣也努力推薦社造創點成為好玩遊程，而虎尾「屋頂上的貓」更早已登上國際旅遊版的推薦行程。顯現旅台觀光客的「凝視作用」已朝文化性的價值轉型，並以深度體驗台灣在地化的真實面貌邁進。

台灣觀光業怎需要將中客團視為重點客源？而明知是一雙看得見的黑手在扭曲操縱，成事時業者所賺不多；壞了事卻又賴到新政府頭上，說不過去。（作者為雲林縣虎尾鎮鎮長）

國民旅遊卡代金

◎ 蔡美珠

年金改革的討論中，有見解認為，退休軍公教所得替代率要一次降到六十五％，衝擊太大。僱人建議，不妨將部分所得替代率改成以國民旅遊卡計算代金發放，一方面有利於國內觀光相關產業，二方面也不至於讓軍公教感覺損失太大。（作者為退休教師，新北市民）

瞄準海外華人市場

◎ 林清淵

開拓多元客源，是台灣觀光產業首要工作，筆者建議：

一、獎勵各國台商台僑在僑居地舉辦來台旅遊，包括使用台籍航空及旅運業者。

二、在國際大都會明顯地標，由大企業贊助刊登旅遊廣告兼助外交，以優惠方式攬客。

三、輔導與協助國內業者在海外中國城招募海外華人來台旅遊。

四、針對在台留學生、交換生、新移民及外籍勞工的母國親友來台旅遊給予打折優惠。

五、發行國旅優惠券，獎勵國人將海外旅行轉為國旅。 （作者任職營造業，台中市民）