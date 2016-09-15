自由談》廢墟紐約．風雨台灣

十五年前，九一一恐怖攻擊重創紐約，當時的朱利安尼市長深入災難現場指揮救援，他的即時談話：「紐約明天還會屹立，我們要重建紐約，要比以往更強大……我們要向世人證明：恐怖主義不能阻擋我。」有效振奮也凝聚了美國人的向心力。

十五年後，坍塌的世貿中心廢墟重建起一棟接一棟的大樓，標高一七七六英尺的世貿一樓，呼應著美國一七七六年建國的數字密碼，鋒芒銳利、劍拔弩張的建築外貌，更顯現著美國人的重建決志和帝國實力。至於舊址遺跡的地下紀念館，有斷垣殘柱、有碎心舊照、有天堂地獄的對照圖，更有工廠女工用人名拼布完成的舊日景觀，現場有如美國人的哭牆，哀傷悼念之餘，會有擦乾眼淚的奮起決志。

今年的九一一這一天，我在紐約目擊了有掛國旗的地方盡皆懸掛半旗，更有人專程坐著馬車到消防隊獻花，向罹難的打火弟兄致敬。另一方面，紐約時代廣場雖然出現了全副武裝、荷槍實彈的軍人，但是依舊城開不夜，高價餐廳裡更是人聲喧嘩，另一群美國人把廢墟轉換成繁榮，用奢華來反擊恐怖主義。

強颱莫蘭蒂昨天狂掃南台，全民都有風雨與共的決心。確實，團結抗天災，沒有政客插嘴的餘地，一旦遇上年金改革、不當黨產、勞資抗爭或者觀光產業的請命，卻是眾聲喧譁，難有共識。從年初台南震災開始，蔡英文總統已經多次呼籲國人要「團結」，然而只在嘴上要「大家繼續支持，把國家做好，給下一代的人看見這一代的人有做事」，當然是不夠的，藍圖明確、座標精準、行動有力，才是民眾期待的國家領導人，第一個百日，小英落後了，第二個百日轉眼將屆，小英加油！（藍祖蔚）