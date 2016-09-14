自由廣場》基本工資調漲5% 政府不負責任

◎ 楊宏基

基本工資調漲五％！不是皆大歡喜，是勞資雙輸；最大的輸家是老百姓。

該不該幫勞工加薪？以現今的物價水準，當然應該！但加五％夠嗎？增加的一○○一元能買幾個便當？低於一趟單程的北高高鐵票價；略高於基本工資的22Ｋ族群也會跟著調動嗎？低薪問題解決了嗎？直接的問題是到底該有多少薪水才夠用？

另一面，朋友是連鎖超商的加盟者，已經決定收掉店舖。只是，時薪不過每小時漲十三元，一個月算下來也不過增加二至三萬元的支出，有嚴重到要把店舖收掉的地步？他只說：「這是壓垮駱駝的最後一根草」。現在為了撙節開支，他自己頂大夜班，賠了健康也錯過陪孩子長大的時刻；為了撙節開支，員工請假人手不夠時，商請妻子家人犧牲休假幫忙頂班。如果再增加二至三萬元的人事成本，等同於必須從他自己的薪水裡扣除，等於是拿錢投資開店做白工。

從資方看勞方：需求無止境，殺了下金蛋的雞，到頭來一場空；從勞方看資方：小氣吝嗇一毛不拔的鐵公雞，要得不多也不肯給。而事實上，筆者認為不是給多少的問題，也不是要多少的問題，而是維持基本生活需求到底需要多少？調漲五％，對勞動者而言還是不夠用；但積少成多墊高了成本讓小型企業難生存。試想：一個便當八十到一百多元，三坪大店舖租金要十幾萬，這樣的物價水平該有多少薪資才能維持生活？將本求利的店家怎麼控制成本才有盈餘？

這些是執政者該明確精算，以政策平抑物價，再來談薪資問題；現在任由勞資對立衝突，最後再以喊價、討好的方式制定基本工資，這是政府的不負責任！

（作者原任職傳播業，待業中）