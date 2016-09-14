自由廣場》五大學海外聯合招生 矛盾的教育南向政策

◎ 賴振昌

配合教育南向的政策並為了救少子化，由台灣大學領軍與台灣師範大學、台灣科技大學、虎尾科技大學、雲林科技大學等校，年底將大舉海外聯合招生，希望引進東南亞等優秀高中生，搶救生源日益減少的台灣高教。這樣的措施明顯是患了目標衝突的誤謬。

如果真的只要招收頂尖素質的學生，入學門檻一定不能太低，才能維持「質」的水準，如此能夠招到的學生數量一定有限，對解決台灣生源不足的問題，幫助不大。反之，若為救少子化的影響，一定要放寬學生入學水準，才能有充分的「量」來彌補生源不足現象。但以台灣採低學費政策，國立大學每年都依賴政府很高額的補助款才能存活的情況下，招收海外低素質的學生來台，拿國人的納稅錢去教育外國的學生，它的意義何在？

南向政策是國家重要的政策方向，教育部配合辦理本來是無可厚非，但重大的施政方針為甚麼只是由一個司長層級出面宣示，尤其五所大學中有兩所是高教體系，三所是技職體系，跨體系的組合為甚麼僅有高教司出面，技職司長在哪裡呢？教育部高層的理念為何、支持的程度？都有必要作更明確的說明。

有關東南亞的招生組織，我國已有一個多數大學都已加入的單位在執行，今天又跑出五所大學組成的招生聯合會，有沒有疊床架屋的問題？會不會分散我國對外招生的整體力量？教育部是否已經評估過了？這五所大學的措施是否真的能擴大外籍生來台就讀的大餅，還是只是把各校生源爭取戰線拉到海外而已？教育部作為國家發展方向引領的角色，應該有更積極的指導作為才對。

（作者為前臺北商業大學校長、立法委員）