自由廣場》大巨蛋雙贏：掀開廣場地面樓板

◎ 許正旺

北市府針對大巨蛋的七項公安基準，含避難原則、人員逃生的步行速度、逃生避難模擬、室內疏散空間、戶外疏散空間的面積及密度、地下停車空間等規定。未來遠雄須提修改方案，由營建署台建中心審議有關公安及容留人數的三項性能法規，市府則由都審會審議其他四項有關避難設施法規，再經環評與建照變更審查。

而遠雄真正在乎的，是一、二樓樓地板的巨大商業利潤。雙方堅持的最後防線，無非是商業樓板利潤與園區防災、疏散的拉鋸攻防。以目前遠雄所號稱「下沉式廣場」的型式來看，絕大部分的廣場樓板均在地面層，是一個名不副實的稱號。

四萬人在緊急防災、疏散的過程中，有相當大的不順暢疏通可能而慘變燻鴨（濃煙不易散開）。掀開大巨蛋廣場八成以上地面層樓板，再加上北市府要求的逃生梯全部復位，另闢大巨蛋東西兩側（B1層廣場上）各八米寬、南向消防救災及救護斜坡道，方有助園區防災、疏散。遠雄應可保有建築本體一、二樓至少七成商業樓板的利潤。

真正放大格局及視野來看，此一犧牲權利金的違法ＢＯＴ案，除了追究前朝首長的失職違法之外，大巨蛋下沉式廣場當可做為串接松菸（面積近十九公頃）與國父紀念館兩開放空間之角色。

二十世紀八○年代起，巴黎、倫敦等西歐國際大城，皆積極著手建構以市民、行人為主體對象的無障礙綠廊系統。松菸與國父紀念館兩開放空間之間，若有空橋綠廊（鋼構木鋪面、植蔭而非混凝土結構）之銜接，讓行人與自行車可無障礙往來於兩地，當是台北市民之福。

（作者為樹德科大建室所助理教授，巴黎國立高等建築學院博士）