自由廣場》林全如何促進立法效率？

◎ 羅傳賢

立法院新會期已開議，各黨團紛紛宣布擬推動的優先法案，民進黨團有三十二項；時代力量二十七項，國民黨團更達九十五項。因本會期尚有總預算案的審議，時間極為有限，如何擬定可行的立法計畫？

適時性的立法，有助於政策的推展，以符合國家社會需要，而此目標的達成，則有賴立法計畫的推動，目前行政院每會期雖提出優先法案的立法計畫，但從實務以觀，行政院因缺乏統合能力，任由各黨團自行推動其優先法案，難免造成排擠效應，使應優先審議的法案反遭延宕，錯失改革的良機。

英國於內閣下設置立法計畫委員會，為內閣實施年度立法計畫全局平衡的關鍵機構，該會由政府負責國會協調、財政、司法之大臣，及兩院執政黨之領袖、黨鞭等組成，由平民院領袖任主席。委員會的職責在於權衡各部互爭雄長的立法議題，並進而確定哪些議題列入立法計畫，值得借鏡。

行政院如欲發揮統合戰功，促進立法效率，首應祛除各部會本位主義，針對未來社會所需，主流民意的歸趨，預測政經社會情勢的發展，轉被動為主動，會期之初，應主動與立委聯繫，提出前瞻性的立法計畫，以確保重大法案得在國會優先被採納。

立法計畫為各委員會排定立法議程優先次序的指導方針，立法院亦應依據立法院各委員會組織法第六條之一的規定，即各委員會召集委員，應於每會期共同邀請各該委員會委員擬定該會期之立法計畫。必要時，得邀請相關院、部、會人員列席說明。查其立法的意旨，乃在使委員會議事運作的績效，符合國家需要與人民期待，有必要在每會期之初，擬定立法計畫，做為該會期議事的準據與目標。建議各委員會召委應即邀請委員會成員會商，凝聚共識，排定法案的優先次序，並增進立法效率。

（作者為前立法院法制局長、現任中央警察大學法律系兼任教授）