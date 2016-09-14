自由廣場》公投搞定年金改革

◎ 范姜提昂

年金爭議沸沸揚揚，高喊「反汙名，要尊嚴」的意圖，說穿了，就是要改可以，但不要改到我頭上！不要溯及既往。

年金改革委員會執行長林萬億日前說：司法院釋字七一七號解釋強調的就是「避免因為自己的利益，而造成其他人的不利益」，可預見官方版「年金改革方案」勢必溯及既往，勢必引起既得利益者激烈反彈。

這種涉及「特定國民或特定階級」利益的高度對立爭議事件，是否適合交由公投決定？相信各界可能都有所疑慮；但今年三月，瑞士有個公投案例，其涉及「特定國民或特定階級利益」爭議之本質相同，值得借鏡。

這個瑞士案例針對「是否抑制企業高階主管薪酬？」進行公投，提案的內容主張「強制公司給予股東擁有具約束力的權力」決定高階主管的薪水。所謂高階主管的薪水包括：高階主管的離職補償金、公司被收購時的紅利補償，而這些肥滋滋的待遇被認為是造成貧富不均的重要原因；提案並主張違反規定者，將面臨最高三年徒刑，及六年薪水總額的罰款。

結果，這個公投案通過，並送交國會進入立法程序。整個處理過程值得我國借鏡者：第一、國會立法與公投並行；第二、最後決定權還是在國會，國會有權提出國會版方案（僅要求企業給予高階主管薪水、紅利時，必須諮詢股東意見）；第三、公投案通過並送進國會後，國會先就公投結果進行表決，若通過，採用公投版方案，若沒通過，則直接採用國會版。

我國現況，爭議太激烈，民進黨憑藉國會多數優勢，自有可能通過任何黨版方案，但也不能不考慮政治後果！情勢很清楚，年金改革要畢其功，必須做長期對抗準備，小英政府民調滿意度在「過半與未過半」間徘徊，有必要避免「多數鴨霸」印象，應該優先化解「鳥籠公投法」沉痾，讓高度爭議訴諸公投。

有了可行的公投法，依瑞士模式，執政黨便有「公投版」與「國會版」兩種籌碼可供靈活運用，其效果比單靠國是會議要實際得多！國是會議之本質不過菁英協商，當初從威權轉向民主，有其關鍵作用；如今，面對網路科技營造出的「直接民主」普遍國民意識，恐陷入隔靴搔癢窘境。

（作者為資深電子媒體工作者）