自由談》一粒米，百人汗

蔡英文總統說，「年金改革，是人民對新政府最大的期待」。理性的民調也顯示，超過七成五的人民支持年金改革，顯見年金改革早已是「台灣共識」。俗話說「一粒米，百人汗」，作為負責任的政府，不要再浪費時間，放任謠言亂飛製造對立，用最短的時間完成各項法律的修正，「這是人民對蔡英文最大的期待」。

同理，存有疑慮的退休軍公教人員，不要再走上街頭「爭尊嚴」了，繼續支領十八趴，尊嚴只會繼續飄上天，不可能從天上掉下來，所得替代率那麼高的退休年金不改，走上街頭是「自己在汙名化自己」；如果不信任民進黨，就請他們趕快回到國民黨的陣營，請國民黨立委提出修法版本，爭取民意的支持。

年金不改，政府必然破產，全民受害，菁英階層的軍公教人員比一般人更清楚，廿五兆元的隱藏性債務，是台灣的財政之癌。改革年金是治療財政沉痾的良方，必須雙管齊下，一方面提高現職軍公教的提撥比例，另一方面則是降低退休軍公教的給付所得。

提高軍公教人員的提撥比例，必須兼顧士氣和收入，需要有強大的產業政策和財政收入做支撐，這一點，「完全執政」的蔡英文政府必須負起全責。降低退休軍公教的給付所得，則須朝野各界一致協力，馬英九時期考試院長關中提出的「公務人員退休撫卹法草案」、「公教人員保險法修正草案」等多項法案，均有參考價值，國民黨總不能說拉倒都不算數吧！

執政不是方士煉丹，光說不練貽笑大方，政府部門應儘速提出法案，送請立法院審議，立法院也應儘快完成各項法案的三讀，避免財政持續惡化，還給年輕人一個機會；立法院更要正確的告訴國人，所謂「法律不溯既往」，是指已經發放年金的不再追回，新的制度確立後，各項年金當然要依照新的制度發放。

〈陳杉榮〉