社論》完全執政不應如此被動

聯合國第七十一屆大會開議，這次新政府不再請友邦在聯大提案，改為透過友邦聯合致函與個別致函聯合國秘書長潘基文。至於名稱，包括「中華民國（台灣）」、「台灣」與「中華民國」。此舉不知是否也算維持現狀，因襲馬政府不推動返聯、入聯，以免被北京扣上「麻煩製造者」的帽子。但，過去李扁執政，不論是返聯、入聯，儘管遭到北京打壓，畢竟表達了台灣人民的國家意志，沒有發生後來馬英九執政硬凹九二共識，令國際社會誤以為台灣人民接受台灣是中國的一部份。

五二○以來，新政府的作為，總的來說也是以不得罪北京為考量。從ＷＨＡ的中華台北到外交部長宣稱不推動入聯，在在坐實了本土社團對「蔡藍族」國家理念的質疑。上月民進黨前秘書長王拓辭世，蔡英文總統推崇王拓是鄉土文學與民主運動前輩，他為台灣不斷努力的精神，永遠是大家引以跟隨的典範。不過，蔡英文並沒有具體指出甚麼精神。倒是前國安會副秘書長陳忠信點出，民進黨創黨之前，聯合國二七五八號決議衝擊之下，台灣構圖的實像與虛像開始進行解構與重構，「二度執政的民進黨人會去記憶這段篳路藍縷的歲月麼？」

從黨外到民進黨創黨前期，蔡英文未能親身參與。或許因此，民進黨二度執政而且是完全執政，人民對民進黨帶領台灣走向正常國家的期待，並沒有反映在新政府的人事布局與政策鋪陳。轉型正義、年金改革、清查黨產、司法改革、五大創新研發計畫，固然是為所當為，但也都沒有指向國家「不正常」的核心。於是，外交海陸人事與政策，沒有民進黨特色；文化教育的施政焦點，也缺乏台灣主體意識。以往，李扁十分重視這些關鍵部門，致力於推進台灣國家正常化。太陽花學運，年輕世代天然獨，就是李扁留給台灣的深遠影響。

當然，台灣外部挑戰仍多，邁向正常國家不宜暴虎馮河。重點是，有沒有善用完全執政的內部優勢，以及亞太戰略形勢微調的外部利基，有計畫、有策略地從長計議、追求願景。北京刻意扶植台灣的政治統派，積極培育經濟統派，乃有今天以政經兩手施壓新政府吞下九二共識的操弄，觀光業者上街抗議堪稱其傑作之一。如果新政府不思戰略突圍，只想以逼近九二共識的文青論述兜圈子，推銷陸委會主委任內實施「小三通」奠定「大三通」，恐怕永遠逃不開北京的壓力測試，以及藍營爭取中客到「有九二共識」的縣市觀光之裂解，完全執政變成完全被動。

近日，台裔日籍參議員蓮舫遭質疑雙重國籍事件，值得注意。政治上來說，日本政府承認一中原則，不承認中華民國，蓮舫應無雙重國籍問題。此事沸沸揚揚，顯示日本在政治上是一個中國，行政上則不承認台灣屬於中國，這跟中美建交之後美國依台灣關係法規範台美關係相似。這也是台灣國家不正常的一個面向：在國際往來，政治上的象徵符號與客觀上的實務操作嚴重脫節。新政府該做的是，透過細緻操作和平演變政治符號。原本代表中國的中華民國政府，經過聯合國二七五八號決議，已無法代表中國；而中華民國政府與制憲時不包含在內的台灣，至今仍是不確定的關係。前者，馬英九仍存幻想；後者，蔡英文似未面對。

台灣入聯宣達團抵達華府，向國際表達台灣人民的國家意志，此舉在北京「九二共識、同屬一中」的恫嚇聲中，尤顯必要。可惜，新政府的外交部長意興闌珊，蔡英文也缺乏李扁的國家視野，彷彿整個心思都被九二共識牽制了。對北京敵意，當然要謹慎，但若謹慎到戰略突圍都不思考，只會讓自己動輒得咎、動彈不得。今年大選，選民支持民進黨完全執政，換來「蔡藍族」維持現狀、維持舊狀，核心選民情何以堪？對九二共識不當機立斷，導致對岸持續施壓；會吵的有糖吃，造成街頭抗議此起彼落，完全執政如此走調？化被動為主動，新政府真的該重整步伐了。