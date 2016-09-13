自由廣場》美國第一座海上風電場

◎ 呂錫民

靠近羅德島州布洛克島，美國水域第一座海上風電場將在今年十一月開始營運。就全球標準來看，布洛克島風電場是一個很小的計畫，僅有只夠供電一萬七千戶的五個渦輪機，對美國化石能源倚賴並不會產生太多影響，但是卻具有劃時代的意義，非但象徵美國另一新興能源工業的來臨，同時也代表美國對舒緩全球氣候變遷作出重大貢獻的開始。

現階段美國共有二十二個離岸風電場正在開發當中，大部分位於東北角海域。美國大西洋海岸因為水比較淺，安裝渦輪機平台較便宜，是建立離岸風力發電場的絕佳場所。西岸太平洋沿岸水域，因為水較深，所以放置渦輪機需要更昂貴的浮動平台。

由於海上風速較陸域為強且穩定，理論上，離岸風力具有提供美國目前電網四倍電力的潛力，同時所發的電力可立即為美國沿岸占全國五十三％的人口使用。雖然成本比陸上風力昂貴，但是由於可以產生更多的電力，且不會佔用土地面積，所以海上風機發電成本已經大幅下降。同時，隨著技術演進，在海上安裝風電場也更有效率。

幾十年前，利用海洋風力發電的想法似乎不切實際；但在未來的十年裡，這些海上風電場將隨處可見。值得新政府參考、省思。

（作者為退休能環研究員）