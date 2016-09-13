自由廣場》過我們台灣人的八月半

◎ 李道勇

從我上小學（二二八那年），到我女兒上小學（一九七五年蔣中正逝世），每當中秋節前，都聽老師講月餅的故事，可是沒有人懷疑故事的真實性：

一、蒙古人怕漢人造反，規定十家合用一把菜刀，可能嗎？

二、劉伯溫散播謠言：「今年冬天將有瘟疫，除非在中秋節當天吃月餅才可避免」，合理？

三、月餅裡面的紙條寫著：「八月十五夜殺韃子」，不會有漢奸密告？

我們家吃柚子、芋頭、菱角、梨子、柿子等取代三高的月餅（全球已有三十四個國家禁止從中國郵遞月餅入境），我的孫子也不會聽我講述殺韃子、種族歧視的故事。

后羿的妻子嫦娥偷吃仙藥，向月宮飛去，也因美國阿波羅十一號上的阿姆斯壯踏上月球，而被我孫子認為「無稽之談」。

至於施暴嫦娥的后羿，更是荒唐，他竟然可以一口氣射下九個太陽，還是我們泰雅族的射日傳說，比較合情理：一、太古時候，天上有兩個太陽輪流出沒，沒有晝夜之分，草木都枯死，河水將乾凅。二、勇士三人，自願前往射下太陽。每人並背負一嬰孩一同出發。三、日復一日，年復一年，三人衰老，相繼死去，嬰孩們長大了，繼續前進。四、有一天，三人引弓急射，太陽滾熱的血液，淋死一人，灼傷二人，急忙逃回，他們二人回到村中已經變成白髮駝背的老人了；現在夜裡看到的月亮，便是被射死的太陽的屍體。我孫子也認為：泰雅族的射日傳說比后羿「老實」得多。

在台灣，「八月半」是感恩的節日，如拜公媽、拜土地公（按土地公拐、演平安戲）、拜老樹公（八七水災有棵老樹救了二百多人）、分新丁粿；在台灣「八月半」也是祈福許願的日子，如拜月老（待嫁女兒心）、拜月娘（也是女生在拜）；在台灣「八月半」是博狀元餅（秋闈奪元）、「吃米粉芋，則有好頭路」、「吃水鴨公，則昧悾悾」，餘興節目則有「觀四腳仔」。何不過我們台灣人自己的八月半？

（作者為城南文史工作室負責人，台北市民）