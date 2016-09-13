自由廣場》洪蘭、廖玉蕙，別吵了！

◎ 李基福

洪蘭教授發表的〈耐心等醜小鴨變天鵝〉一文，意外引來作家廖玉蕙女士的批判(https://www.facebook.com/liao.hui.5/posts/10154430487278080)。

網路上支持洪、廖兩派的網民們，也彼此口誅筆伐、互不相讓，但我們卻忘了去探究台灣傳統的男校或女校之所以會走到要吸收異性學子就讀的這步田地，從不是立基於腦神經科學或兩性課題的考量，而是單單純純的因為少子化的衝擊，大人們私心的想讓擁護的學校能繼續存活下去罷了！

這所有背後的算計，從不是為了洪教授主張的讓男、女學生們能安心學習，也不是為了廖女士所提出符合性平時代的趨勢；換言之，倘若沒有少子化、沒有學生來源短缺的問題，男校依舊只收男生、女校還是只取女生，彼此井水不犯河水。

因此，與其去爭論男女分校、合校孰優孰劣，還不如回到現實的層面上來討論，當男校不得不收女學生、女校不得不收男學生之後，我們是否給了校園中相對少數的這些異性學子們足夠的資源與協助，讓他們走在校園裡時，不會被投以異樣的眼光、不會成為被過度寵愛或歧視的一群。

收單一性別學子的學校走向男女合校，是大時代想存續不得不然的選擇，既然如此，就別再爭執孰優孰劣，讓校園內的學子們能好好的「安身立命」才是最重要的事情吧！

（作者為國小教師，嘉義市民）