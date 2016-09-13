自由廣場》〈金恒煒專欄〉天呀，ＮＣＣ公然恐嚇媒體！？

「政經」主持人在節目中公開抨擊「國家通訊傳播委員會」（ＮＣＣ）「恐嚇媒體、干涉新聞自由」！這個指控不能等閒視之，主管的行政院以及負監督之責的立法院必須做出明確而莊嚴的處置；不容ＮＣＣ濫權枉法，人民也不許行政院、立法院裝聾作啞，唬弄過去。

根據主持人彭文正臉書所示，ＮＣＣ兩天赫然「恐嚇」了「政經」三次之多，內容是：「第一天說我們不該追兆豐案，第二天說，對兆豐案不可扯周美青，又說不該主張台獨；第三天要我們封周玉寇的嘴」；並且透露：「ＮＣＣ公文上有一個欄位，寫著『是否可轉電信消費爭議服務中心、業者或相關單位處理』」，彭文正的說明是：「轉給業者不是唯一選項，而是經過篩選的」云云，也就是「意在沛公」。此一陳述基本八九不離十；依臉書所附的公文轉載，民眾所申訴的，什麼「違法造謠和叛亂罪之嫌」，甚至要求「勒令停播」、「撤換民視董事長郭倍宏」等等，荒誕不經已到讓人笑掉大牙又不能置信的地步。

重點是，這些那些指控，完全違背憲法第十一條所保障的「言論自由」，而ＮＣＣ是應「黨政軍退出媒體」的呼求而成立，其組織法開宗明義第一條就是：「落實憲法保障之言論自由」、「維護媒體專業自主」。那麼ＮＣＣ已完全違背其宗旨而胡搞亂搞。在「政經」開火放砲之後，ＮＣＣ的回應，有趣極了，除了冠冕堂皇的官話、屁話外，竟是：「過往就民眾對廣電內容的陳情意見，則依民眾志願、案件性質及涉法程度，區分為媒體自律事項及法律、管制事項，因此函予媒體知悉參酌。」真是不知何所據而云然！

ＮＣＣ組織法的職權載於第三條，共十四項，沒有一項賦予ＮＣＣ有涉入「媒體自律」之權，最多只有「內容分級制度」。再觀察所謂申訴的內容，卻是要求ＮＣＣ從事「言論審查」與「言論治罪」；這種違憲違法的無端「告密函」，ＮＣＣ為何要慎而重之、藉端藉勢的恐嚇媒體？

ＮＣＣ的托辭是：「民眾透過電話檢舉，將民眾意見去函民視要求回應，後續會將民視的說明再轉回給民眾。」這樣無腦說法，是不是如某位名嘴所說，是「公報私仇」？行政院主管單位與立法委員諸公應該追究。

問題的重點是，ＮＣＣ需要把違法言論的請願式電話內容轉給民視，以茲警告？用一個簡單的例子，就可以指出ＮＣＣ的玩法弄權了。根據刑事訴訟法的第二五二條「絕對不起訴」的十項列舉，諸如：「無審判權者」、「行為不罰者」、「犯罪嫌疑不足者」等皆是。ＮＣＣ收到這類無知、無識，既反動又可恥的民眾告訴，自屬「絕對不理」之列，丟到垃圾桶去就算了，最多存檔即可；憑什麼用公文向民視施壓？

ＮＣＣ有人說是「髒兮兮」，如果政黨輪替了，還其髒如故，不如廢了罷！（作者金恒煒為政治評論者；http://wenichin.blogspot.tw/）