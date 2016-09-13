自由廣場》一個導遊領隊之啼笑皆非

◎ 劉虎

看到週一旅行業的遊行，及媒體名嘴對中國所謂的一條龍的議論，身為旅行業的一員，倒覺得有點啼笑皆非。

中國每年約有一億多的出國人口，參加旅遊團的約六千多萬，以來台四百萬計，占比還不到十分之一。但是今年中國的出國人數，明顯下降許多，可是並未有任何一個國家或業者，因為中國觀光客人數減少，而出來遊行抗爭，或要求政府改變立場。意義不言可喻。且世界各國面對中國團體的操作手法，零團費或負團費的比比皆是，非獨有臺灣，只是其他國家並未將雞蛋放在同一籃子裡，所以中客減少，他們還有其它生財之道。

而且現在大家都把中客減少，怪罪到中國政府的限縮，其實限縮受傷最大的是中國自己的業者本身，實際的答案是中國經濟情勢非常險峻，並未有特定媒體所言那樣的好，經濟低迷，出國的意願相對就低，中客減少理所當然。

對台灣業者導遊而言，接待中國團就像是賭博。如果出來的客人不購物，就要賠錢。其實這種不花錢的客人，業者也是敬而遠之的。所以這兩年，很多國外的業者都改變了對中國團隊的收費方式，尤其是日本，他們已經不再低團費或零團費接團！

總而言之，團隊人數減少（只是減少，並非完全沒有），自由行客人增加，是中國的趨勢，而非對臺灣而已。中國人知道參團，就是要購物、自費，所以中國很多業者早已著墨在自由行這塊市場。反觀臺灣業者，還在賭團，根本未對中國的實際情勢研判，而落入以商逼政的圈套。

其他國家業者，也因中國團客減少，而蕭條或倒閉，但是他們並沒有上街頭。中客的減少非針對臺灣，而是他們的消費力降低了！每個國家皆有失業率，政府不用想面面俱到，因為不是只有來台人數減少。行政院如果要提撥照顧旅行業，倒不如改善臺灣的旅遊環境，更不需要去照顧不會支持你的人。（作者為導遊和英語領隊，就業中）