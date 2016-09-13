社論》正視觀光財流出大於流入的問題

台灣的觀光產業現況究竟如何？觀看的角度很重要，從產值來說，二○一五年觀光外匯收入與國內旅遊支出總額合計是八一九○億元，只占ＧＤＰ的四．九二％；如果從就業人力比較，統計到今年四月底，是十九萬五二九六人，這個數字甚至還包括特約導遊、民宿以及廣泛的觀光旅遊業在內的人口。

以前述的目光看，觀光產業的形象似乎還好。但是如果換另外一種眼界去透視觀光產業的價值，它所創造的工作機會、乃至經濟規模在全球的發展趨勢上，卻都不斷地在增長；「世界觀光組織」即預估，二○二○年，全球觀光人數將成長至十六億零二百萬人次，全球觀光收益亦將達到二兆美元。台灣固然不在國際熱門景點區域，但是總得跟上水漲船高的浪潮。

尤其，在全球化的鏈結中，過去台灣靠著貿易與世界接軌，未來我們能不能發揚觀光的產業特性，使其成為台灣連接國際的重要軌道，從我們國家的特殊地位來說，這個產業的身影，毋寧驟然高大起來，也恐怕值得我們對其多一些理解與關切。

二○一六年，因為中央政權轉移，政策路線連帶調整，被多數國人視為是一個全新的開始。昨天，總統府前出現了以五二○後「陸客團」減少為訴求的觀光業自救集會，在天候不佳下，人數相對很有限；不過，這個現象剛好反映了過去八年政府的觀光政策，今後勢必要加速過渡、換軌。產業的發展必須朝向四面八方，回歸市場機制，建構各國旅客還會再來的永續條件；而不是仰賴天朝恩給，不惜殺雞取卵，一再複製「不來終身遺憾、來了遺憾終身」的一次性消費。

根據交通部觀光局的數據，今年一到七月的來台旅客，事實上較去年同期是成長的（＋七．九三％），帶進的觀光外匯收入估計是二七六○億元，較去年同期也增加了近二○○億元。如果比較幾個主要客源，韓國大幅成長廿九．○一％，其次是日本，成長十七．四六％，馬來西亞成長八．○一％，港澳及歐美則成長約七％，都是正成長。這個勢頭與分布，質量並俱，相當激勵業界，政府當然要亟思各種配套措施，使其繼續茁壯擴大。

至於前政府引為「政績」的中國旅客部分，今年一到七月的「陸客團」較去年同期負成長八％，自由行人數則成長十三．八二％，因此總計中國來台的旅客人數（二四○萬九五三五人次）成長○．四一％，得以維持平盤。

但是若從五月以後的數據看，團客縮減了三成，自由行則每月成長約一成，趨勢較為明顯，若再加上移民署八月份的入境數及九月送件數，觀光局預估今年全年中國旅客來台的外匯收入會較去年減少約三六○億元，說明這個效應是存在的。然而受衝擊者特定且局部，有些可以輔導轉營他國客源，有些適合留在本業優質升級，有些可能受限於先天條件，言國際化與體質調整，皆陳義過高，那麼就需要有更貼近現實的作法來加以引導。

其中，如何增進國人的國內旅遊意願，是就地取材的捷徑，政府應該善加思考。以二○一五年為例，國人的出國人數高達一三一八萬人次以上，超過了國外旅客來台人次（一○四三萬人次），國人出國平均每人每次的消費額超過五萬元，既高於國外旅客在台消費額（每人每次一三七八美元），更遠遠多於國人在國內旅遊的消費額（每人每次二○一七新台幣），這麼顯著的反差，透露出一個強烈訊號，我們的觀光財是流出遠大於流入，這個問題所牽涉的方方面面，必須正視。

凡是不具延續性的施政，即不構成政績。「陸客團」政策，既是中國要脅台灣的人質，也是國民黨政府留下的爛攤子。面對北京出招，我們的拆解之道，要在真正的「自救」做出實績，業者要提出吸引國人旅遊的優惠措施，政府要推出鼓勵在台旅遊消費的全面檢討，旅遊環境與品質當是根本。至於飲鴆止渴的「九二共識」，可以丟進茅坑，就此休矣。