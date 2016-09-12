自由共和國》徐元春 ／ 蔡辰威們，最委屈的是選手！

徐元春 ／ 台灣男排紀錄片《夢想的角落》出品人

在各單項體育協會成為各界討伐目標之際，田徑協會理事長蔡辰威日前提出辭呈，並呼籲所有單項協會理事長一起辭職。蔡辰威此舉，意思應是覺得協會受委屈，但是，跟選手比起來，協會的委屈算什麼，在台灣這個對選手極不友善的體育環境裡，最委屈的，絕對是選手。

一群單純可愛的男排國家隊國手，在外界難以想像的艱困角落，沒有放棄過想贏的念頭，二○一五年打出台灣男排隊史空前的成績，也讓台灣在暌違世界排壇將近卅年後，重返世界排球聯賽，而且打進分組group3的前四強最後決賽。若是體制不改，台灣男排這趟驚奇之旅將極難複製。

事實證明，同時期頗有傳統的台灣女排名次直落，兩年內世界排名從廿二名掉到五十五名，男排青年隊在今夏U20比賽第十二名的成績，也讓人看到男排接棒無力的警訊，而這一切，絕不該怪選手，因為出問題的是體制。

無數熱情的年輕球迷，為台灣男排的故事感動落淚；但掌握權力的大人們，卻認為因為自己為這些選手做了很多，他們才有球可打、應該感恩，打出好成績也是政府、協會長期耕耘的結果。

甚至兩個國家隊主力陳建禎和黃培閎，完全靠自己和球迷幫忙，像無頭蒼蠅一樣到處找旅外機會的辛苦過程，在某些官員口中，也是因為他們四處代表國家隊出國比賽，才有他們旅外的機會。對照日本去年以國家之力，送十九歲潛力排球新秀石川祐希到義大利旅外培訓打球，台灣官員的態度，讓人驚呆了。

原來，在權力體制上對下的關係裡，這些選手們從來就沒有被當作人對待，他們是被管理統治的對象。從來沒有人在意他們對一成不變訓練生活和未來生涯茫然的歡喜憂愁，沒有人在意他們披著國家隊戰袍出征的壓力，更沒有人在意他們平日有沒有足夠的照顧？有沒有任何能夠讓他們更強、面對強敵能夠贏球的具體訓練方式？而不只是對他們設定出國比賽的目標，沒有達標時回國還得接受扣錢的懲罰。

台灣教育體制對這群有天分選手的剝削，展示在他們的成長過程，不斷的練球、比賽，教育幾乎沒有餵養其他讓他們完整的養分；進入象徵最高榮耀的國家隊之後，更是無止境的集訓歲月，他們沒有一般年輕人上大學後可以頹廢揮霍的青春，也沒有拒絕任何比賽徵召的權利，否則代價就是禁賽、甚至永遠被國家隊除名。

如果蔡辰威們還覺得自己委屈，試著想想一種人生狀態：長年辛苦枯燥的訓練，大部分國家隊選手領到的薪資，遠比法定基本工資還低得多；而求勝心切的年輕選手最在意的，更是一直處在想要提升自我和球隊戰力，卻長期缺乏相關資源的困境中，平常沒有專屬的體能教練、防護員，出國比賽沒有翻譯、沒有科學化專業情蒐，就要迎戰對我們瞭如指掌的對手，只能憑著一股不服輸想贏的團隊向心力，一次次上場應戰。

此外，這些選手密集出國比賽的過程，還要經常忍受比一般廉價旅行團還糟糕的難民行程。去年開啟二○一五台灣男排驚奇之旅的U23緬甸之行，是從高雄小港機場出發，先坐四小時飛機到越南首都胡志明市，轉機等待兩小時，再坐三小時飛機到緬甸舊首都仰光，然後再拉車八小時，坐著冷氣不足的大巴士，到緬甸新首都奈比多，當時五月天的緬甸，白天溫度高達卅五、卅六度，回想一路過程，簡直想死。中國U23代表隊則只花了四個多小時，就從北京飛到奈比多新機場。

這趟旅程，正是出自跟謝淑薇拍桌的中華奧會副主席蔡賜爵家族、專門包攬各運動項目國家隊出外比賽行程的運佳旅行社，而他也是排協副理事長。

小英團隊已經宣示改革的方向，要讓協會做選手的後盾，不要變成選手的負擔。其中第一個需要改變的就是各協會的結構，改變各協會長期對選手高壓統治的態度。選手是國家重要的資產，但不該只是比賽的工具，更不是某些人的生財工具。唯有開始把選手當人看，真正去聽選手的心聲，把選手納入改革協會的計畫中，台灣的體育環境才有可能開始改變。