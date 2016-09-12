自由廣場》從IBA談曾前主委說詞

◎ 陳國雄

美國在1978年立法制定國際銀行法(International Banking Act of 1978)，該法將外國銀行業納入與國內銀行相同準則。在此之前，外國銀行設立係依據州法沒有一致性。

1978年制定國際銀行法後，外國銀行設立採雙規制(Dual System)，可向聯邦銀行管理機構OCC (Office of the Comptroller of the Currency)或州銀行 (State Banking Department)當局申請，如果向州申請設立毋須經過聯邦銀行同意。到了1991年外國銀行在美迅速成長，大約有280家外國銀行，資產值達6,260億美元，佔美國銀行總資產18%，大部份是依州法設立。

鑑於1980年代，不良銀行增多，使得聯邦銀行確信州及聯邦的銀行管理機構，應共同合作協調管理，特別是1991年BCCI (Bank of Credit and Commerce International)因為沒有單一監理機構作全盤性合併監理，and Banca Nazionale del Lavoro，因貸款被轉作購買武器之用途可疑交易，兩銀行被關閉，尤為突出。因而聯邦銀行定調外國銀行要進入美國或擴展業務，應事先得到其審查允准，同理若外國銀行，經營不善或從事不法業務也有權將其撤銷關閉。

因此1991制定了外國銀行加強管理法案 (The Foreign Bank Supervision Enhancement Act of 1991)，該法案在12月19日生效，該法案已併入國際銀行法(International Banking Act of 1978) 第七條，有下列重點：

1.外國銀行在向州銀行局或聯邦機構OCC申請設立前，需先得到聯邦銀行允准。

2.除非該外國銀行受其母國銀行監理機構，全盤性、完整性的財務合併，監督管理，聯邦銀行則不與核准。

3.聯邦銀行因而設立了一套設立準則來審核，其重點是：要求該外國銀行的母國Home Country金融監理機構，對其做全盤整體性的監理。

4.要求該外國銀行提供財務管理資料，母國金融監理機構是否批准其在美設立，其在美從事那些業務及如何遵守本地法律及相關規定等資料，

5.聯邦銀行對在美的外國銀行，如果違反法律、從事非法或不當業務，有權撤銷其營業。

6.聯邦銀行如果有必要，可同時檢查該銀行在美所有機構。

7.如果要取得在美銀行5% 控制投票權，要事先得到允准。

8.聯邦銀行有權分享該外國銀行的監理資訊，同理，外國銀行也可向聯邦銀行要求等同資料。

9.該法亦明白規定，其母國監理機構如對該外國銀行未作全盤性、整體監理責任的話，可拒絕其設立。

另一方面，巴塞爾銀行監理委員會也制定了「有效銀行監理核心準則」 (Basel Committee on Banking Supervision)

1.該準則第十二條Consolidated supervision: 談及監理機構監督銀行，要以整體合併為基礎，慎重其事來監督該銀行的國、內外全體業務，評估該銀行對其國外業務管理是否充足，決定是否需要訪問該銀行的國外機構，作實地檢查或要求更多報表。

2.該準則第十三條Home-host relationship:母國(Home Country)與在地國 (Host Country)，分享資訊、合作以有效監督該銀行，兩方適時分享有關資料等等。

綜上所述，美國的銀行法及巴塞爾監理銀行核心準則裡，都明文規定，母國銀行(Home Country)監理機構，應當負起監督該外國銀行責任，包括其在美國設立的銀行。美國的銀行法更進一步規定，若該外國銀行不受該母國監理機構全盤性監理，則聯邦銀行就不准其在美設立。

在此，對金管會曾前主委有關兆豐案之說明，個人有幾點看法：

1.曾前主委「自己在二月一日轉任立委，兆豐銀在二月九日才接到美國報告，時間點不同」

·據報導，紐約州銀行在2015年三、四月檢查，以我過去十多年經驗，檢查官在離去前，開個檢討會議，說明檢查優、缺點、需改進之處等；紐行如此重大缺失，該銀行理應立即改善，並呈報主管。

·再者，事件發生時點在2013、2014，說明監督管理，通報不善，以致問題叢生，就該負責，與今年2月轉任立委或其後收到報告無關。

2.曾前主委「海外分行誰來管？並說管理實務上，金管會在監理上不可能監管到海外分行營業細節」

·美國在1978年立法制定的國際銀行法(IBA of 1978)第七條明文規定，外國銀行的監理機構如未對該行作全盤性、合併(包括國內、 外業務)監理，即不允許設立，因之，監理自然含海外分行，不容其自圓卸責，其理至明！

·其以花旗銀行未到台灣金檢來辯駁，更是本末顛倒；監理有很多方式，監理不必然一定要在現場檢查，查閱報表，公司治理原則亦可達成，on-site exam 只是其中很小部份，風險控管、適時通報最重要，這是監理基本常識。

3.曾前主委「國際慣例，依巴塞爾銀行監理委員會公佈之有效銀行監理核心原則規定，對於跨國金融機構其外國銀分行之管理，主要由分行所在地之金融主管機關管理」。

·該巴塞爾銀行監理核心29條原則，但其未列出根據那一條，只籠統帶過？遍查全部條文，未見那條適用？故其所言，毫無根據，自行演譯，自圓卸責，莫此為甚！

·那有自國海外分行出問題，由他國負責之理？邏輯不通！

（作者曾任職央行金檢處、日本興業銀行法令遵循主管）